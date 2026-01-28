Bất động sản chờ sự “hồi sinh”

Thị trường bất động sản tại các phường phía Nam của tỉnh thuộc khu vực trung tâm vùng Hòa Bình hiện vẫn trong giai đoạn trầm lắng sâu. Thanh khoản suy giảm, người bán nhiều hơn người mua. Trong bối cảnh đó, một số dự án vẫn chờ cơ hội phục hồi từ những chính sách mới.

Thị trường bất động sản phía Nam của tỉnh đang thấp thỏm chờ “hồi sinh”.

“Mắc kẹt” vì thanh khoản thấp

Ghi nhận tại các phường trung tâm phía Nam của tỉnh, gồm những khu vực từng là lõi đô thị của tỉnh Hòa Bình cũ như phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa... thị trường bất động sản những tháng vừa qua vẫn đang rơi vào trạng thái trầm lắng kéo dài. Không khí mua bán sôi động từng xuất hiện giai đoạn trước sáp nhập tỉnh gần như biến mất, nhường chỗ cho sự dè dặt, thận trọng của cả người mua lẫn người bán.

Thậm chí tại nhiều tuyến đường được đánh giá có vị trí đẹp, hàng loạt biển rao bán nhà đất xuất hiện nhưng ít có giao dịch thành công. Nhiều chủ nhà chấp nhận hạ giá so với giai đoạn đỉnh nhưng vẫn khó tìm được khách mua phù hợp.

Bà Trần Thị Loan, một người dân sinh sống tại phường Tân Hòa, chia sẻ: “Gia đình tôi có căn nhà mặt đường, trước đây nhiều người hỏi mua nhưng giờ thì rất ít. Người cần bán thì nhiều, người có tiền lại không vội mua vì họ chờ giá xuống thêm”.

Theo các môi giới địa phương, phân khúc đất nền và nhà ở riêng lẻ tại các phường phía Nam tỉnh đang gặp khó nhất về thanh khoản. Nhà đầu tư ngắn hạn hầu như rút khỏi thị trường, trong khi người mua có nhu cầu để ở vẫn cân nhắc rất kỹ về giá, pháp lý và khả năng tài chính.

Bên cạnh đó, thời gian qua, việc tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt chẽ cũng như lãi suất ngân hàng có dấu hiệu tăng trong thời gian gần đây cũng khiến dòng tiền vào thị trường này bị thu hẹp. Nhiều giao dịch trước đây dựa vào đòn bẩy tài chính nay không còn khả thi, buộc người bán phải “ôm hàng” chờ thời.

Chủ đầu tư chọn cách đi chậm mà chắc

Dù thị trường chung trầm lắng, tại các phường phía Nam của tỉnh vẫn ghi nhận một số dự án bất động sản đang được triển khai theo đúng quy hoạch và tiến độ. Đáng chú ý là dự án Khu đô thị La Perla Riverrside, thuộc phường Hòa Bình.

Dự án có diện tích trên 6ha với hàng trăm căn hộ, biệt thự, hiện đang đẩy nhanh thi công hạ tầng và căn hộ liền kề, được đánh giá có vị trí đắc địa được đánh giá có tiềm năng phát triển đô thị trong trung và dài hạn.

Anh Nguyễn Văn Thắng, một nhân viên tại dự án Khu đô thị La Perla Riverrside cho biết: “Chúng tôi xác định thị trường hiện nay chưa thuận lợi cho việc mở bán ồ ạt. Doanh nghiệp ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, xây dựng nhà ở liền kề theo đúng hồ sơ pháp lý được phê duyệt. Khi điều kiện thị trường phù hợp, dự án sẽ được đưa ra thị trường”.

Theo giới chuyên môn, việc các chủ đầu tư vẫn tiếp tục triển khai dự án trong bối cảnh khó khăn cho thấy sự sàng lọc rõ rệt của thị trường. Những doanh nghiệp có năng lực tài chính, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển bền vững đang chiếm ưu thế so với các nhà đầu tư chạy theo “sóng” ngắn hạn trước đây.

Các phường phía Nam của tỉnh, với vai trò là trung tâm hành chính, đô thị của tỉnh Hòa Bình cũ, vẫn được đánh giá có nhu cầu ở thực ổn định. Đây được xem là nền tảng để các dự án nhà ở có pháp lý rõ ràng từng bước tìm lại thanh khoản khi thị trường phục hồi.

Một yếu tố được kỳ vọng sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới là chính sách định danh bất động sản. Theo Nghị định 357 của Chính phủ về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản, từ ngày mùng 1/3, mỗi bất động sản sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng.

Mã số này đóng vai trò như “căn cước” của bất động sản, gắn với toàn bộ thông tin pháp lý, quy hoạch, hiện trạng sử dụng và lịch sử giao dịch. Việc định danh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời tăng tính minh bạch cho thị trường.

Nhiều nhà đầu tư tại các phường phía Nam tỉnh cho rằng, chính sách này sẽ khiến hoạt động đầu cơ, lướt sóng bất động sản trở nên khó khăn hơn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, một nhà đầu tư lâu năm tại phường Hòa Bình nhận định: “Khi mọi bất động sản đều có mã số riêng và thông tin rõ ràng, việc mua đi bán lại trong thời gian ngắn để đẩy giá sẽ không còn dễ. Thị trường có thể chậm lại, nhưng sẽ an toàn và bền vững hơn”.

Ở góc độ người dân, định danh bất động sản được kỳ vọng giúp giảm rủi ro khi giao dịch, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến pháp lý, quy hoạch. Người mua có thể dễ dàng tra cứu thông tin, từ đó đưa ra quyết định thận trọng hơn.

Đối với thị trường BĐS nói chung và tại các phường trung tâm phía Nam tỉnh khi không còn là trung tâm của tỉnh cũ, chính sách này được đánh giá sẽ góp phần điều chỉnh lại nhu cầu đầu tư, hướng dòng tiền vào các dự án phục vụ nhu cầu ở thực, có hạ tầng đồng bộ và giá trị sử dụng lâu dài.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản tại các phường phía Nam tỉnh đang trải qua giai đoạn thử thách lớn từ khi sáp nhập tỉnh. Thanh khoản thấp, tâm lý thận trọng và sự thay đổi trong chính sách quản lý khiến thị trường chưa thể sôi động trở lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây cũng được xem là giai đoạn “lắng” cần thiết để thị trường tự điều chỉnh.

Trong bối cảnh đó, những dự án được triển khai bài bản, tuân thủ quy định pháp luật cùng với các chính sách minh bạch hóa như định danh bất động sản được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển ổn định hơn. Thị trường có thể phục hồi chậm, nhưng theo hướng lành mạnh, bền vững, phù hợp với nhu cầu thực của người dân.

Hồng Trung