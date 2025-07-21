Bất động sản Phú Thọ sau sáp nhập: Palm Manor tiếp tục dẫn sóng thị trường

Phú Thọ sau hợp nhất với các tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình hội tụ đầy đủ tiềm lực để trở thành cực tăng trưởng mới Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, hứa hẹn đột phá mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng các nguồn lực phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng và đẩy mạnh đô thị hóa mở rộng cơ hội cho thị trường bất động sản tại địa bàn.

Trong bối cảnh đó, Dự án Palm Manor, do Chủ đầu tư GP.Invest phát triển tại Phường Việt Trì (trước đây là Thành phố Việt Trì) tiếp tục giữ vị thế dẫn dắt thị trường bởi chất lượng nổi bật và vị trí trung tâm trong vùng phát triển mới của Phú Thọ.

Palm Manor vị trí “tâm điểm” tỉnh Phú Thọ mới

Dự án sở hữu vị trí trung tâm, một mặt tiếp giáp Quốc lộ 32C – tuyến trục ngang chiến lược song song với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một mặt là trục Hùng Quốc Vương kết nối trực tiếp đến trung tâm hành chính của Tỉnh Phú Thọ mới.

Palm Manor sở hữu vị trí đắc địa tại Trung tâm Phường Việt Trì (trước đây là TP Việt Trì)

Việc sáp nhập hành chính giữa ba tỉnh không chỉ mang ý nghĩa tổ chức bộ máy, mà còn mở ra những kỳ vọng lớn về sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư và dịch chuyển dân cư. Vì vậy, dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý đầy đủ, vị trí chiến lược như Palm Manor ghi nhận mức độ quan tâm đáng kể từ nhà đầu tư.

Từ đầu năm 2025, Palm Manor ghi nhận mức giao dịch tăng đột biến gấp 5 lần năm 2024 và chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trong thời gian tới, giữ vững vị thế dẫn đầu Tỉnh Phú Thọ và khu vực trung du Bắc Bộ, là điểm sáng góp phần nâng cao tiêu chuẩn khu đô thị kiểu mẫu tại Phú Thọ để xứng đáng với tầm vóc mới của tỉnh sau mở rộng diện tích và quy mô.

Tiềm năng sinh lời và tính thanh khoản vượt trội

Trước nhu cầu gia tăng của thị trường, nhằm đảm bảo nguồn cung kịp thời và tránh tình trạng khan hiếm sản phẩm, chủ đầu tư GP.Invest đã huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để bổ sung nguồn cung mới ra thị trường. Song song với đó, diện mạo đô thị của dự án ngày càng hoàn thiện góp phần tạo sức hút mạnh mẽ và gia tăng kỳ vọng từ thị trường

Một trong những yếu tố then chốt góp phần nâng tầm giá trị của Palm Manor là việc kết nối đô thị và đưa vào sử dụng các hạng mục tiện ích quan trọng. Đáng chú ý, tuyến đường nội khu rộng 32m với hai làn xe đã đấu nối trực tiếp với trục Hùng Quốc Vương – tuyến giao thông quan trọng của Phường Việt Trì, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận và giá trị liên kết vùng cho toàn khu đô thị. Cùng với đó, các công trình như công viên thể thao Thuận Đức, Hồ cảnh quan Thuận Khang, Cổng biểu tượng mặt đường Hùng Quốc Vương ... cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào vận hành đồng bộ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, tạo cơ sở để dự án tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới dịp cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, yếu tố quản lý vận hành cũng được xem là điểm cộng nổi bật của dự án. Palm Manor được phát triển theo mô hình khu đô thị hiện đại, với hệ thống an ninh 24/7, cảnh quan được chăm sóc thường xuyên và các tiện ích nội khu được vận hành chuyên nghiệp. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng sống cho cư dân mà còn khẳng định đẳng cấp và sự khác biệt của Palm Manor.

Thực tế quan sát tại các đô thị lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh cho thấy, bất động sản trung tâm luôn có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt với các dự án có quy hoạch đồng bộ, sản phẩm chất lượng đi kèm dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp. Đây là nhóm sản phẩm liên tục tạo ra mặt bằng giá mới theo từng giai đoạn phát triển hạ tầng, kinh tế của địa phương. Xu hướng này cũng đang dần hình thành tại Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, nơi Palm Manor nổi lên là một trong số ít dự án đáp ứng được tiêu chuẩn hạ tầng, quy hoạch. Đây cũng là lý do khiến Palm Manor luôn duy trì sức hút lớn đối với các nhà đầu tư và cả tệp khách hàng mua để ở, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc theo hướng tập trung vào giá trị thực.

Với lợi thế vị trí trung tâm, thiết kế đồng bộ và mô hình vận hành theo chuẩn khu đô thị kiểu mẫu, Palm Manor đang định hình chuẩn mực sống mới tại tỉnh Phú Thọ. Trong bối cảnh đô thị trung tâm đang chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập hành chính, dự án hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá và gia tăng giá trị trong dài hạn.

Hoài Thu