Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 24/8, Công an xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt giữ là Khà A Chống (sinh năm 1977, trú tại xóm Thung Ằng, xã Pà Cò). Người này đang bị truy nã theo Quyết định số 35627/QĐTN-CSMT ngày 13/8/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy Khà A Chống sau khi bị bắt giữ.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin đối tượng lẩn trốn tại địa phương, Công an xã Pà Cò đã triển khai lực lượng tổ chức trinh sát, bí mật theo dõi mọi di biến động của Khà A Chống. Đến sáng ngày 23/8, phát hiện đối tượng xuất hiện tại nhà riêng ở xóm Thung Ằng, Công an xã Pà Cò đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo để triển khai phương án vây bắt.

Trưa cùng ngày, tại xóm Thung Ằng, lực lượng Công an xã Pà Cò đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Hà Nội, Công an xã Bao La, Công an huyện Mai Châu và Trạm CSGT Tân Lạc tổ chức bao vây, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Hiện, Khà A Chống đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng