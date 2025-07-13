{title}
Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.
Phòng CSGT Công an tỉnh bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ
Vào khoảng 20h30, ngày 11/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại nút giao IC7 lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe ô tô tải BKS 15H-035.60 do L.Đ.H (trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển. Lực lượng chức năng đã phát hiện 1 ba lô màu đen, bên trong chứa 5 khối hộp hình chữ nhật, khối lượng 8,2 kg.
Chiếc balo được xác định là của người đàn ông ngồi cùng trên xe tên Lương Quang Hoà (trú tại khu 10, xã Xuân Lũng). Làm việc với cơ quan chức năng, Hoà khai nhận đây là pháo hoa nổ mua từ tỉnh Quảng Trị với số tiền 3,5 triệu đồng về để sử dụng.
Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản sự việc và bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trường Quân
