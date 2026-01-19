Bật mí 6 công thức bữa sáng tốt nhất của các bác sĩ tim mạch hàng đầu

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch. Vậy bạn có biết các bác sĩ tim mạch thường chọn ăn gì vào mỗi sáng không?

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn bữa sáng lành mạnh có liên quan đến việc hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn trong suốt cả ngày và một chế độ ăn uống chất lượng tốt hơn, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch. Tạp chí Health đã hỏi nhiều bác sĩ tim mạch hàng đầu về những thực phẩm họ ăn mỗi sáng.

1. Bữa sáng với yến mạch

Yến mạch đã được chứng minh là thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi được ăn thường xuyên mỗi sáng.

Bác sĩ tim mạch Nieca Goldberg, Phó Giáo sư lâm sàng về y học tại Trường Y NYU Grossman cho biết: "Mỗi sáng tôi đều ăn yến mạch cán dẹt. Tôi chuẩn bị yến mạch với nước, thêm quế và vani, sau đó nấu trong lò vi sóng. Khi yến mạch chín, tôi cho thêm nửa cốc quả mâm xôi và việt quất rồi rắc thêm quả óc chó lên trên."

Theo bác sĩ Nieca Goldberg, yến mạch giàu chất xơ giúp giảm cholesterol và tốt cho sức khỏe đường ruột. Đây là một loại carbohydrate phức tạp giúp duy trì mức đường huyết và insulin ổn định.

Các loại quả mọng như mâm xôi và việt quất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ. Còn quả óc chó là nguồn cung cấp protein, chất xơ, omega-3 và chất béo không bão hòa dồi dào. Đây là những chất béo tốt cho tim mạch vì chúng không làm tăng mức cholesterol xấu LDL.

Ăn sáng với yến mạch kết hợp với quả mâm xôi và việt quất tốt cho tim mạch.

2. Sinh tố trái cây sữa chua

Bác sĩ tim mạch Eduardo Sanchez, Giám đốc y tế phụ trách phòng ngừa của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA): "Khi ăn bữa sáng ở nhà, tôi thường ăn sinh tố với một quả chuối, nửa cốc việt quất đông lạnh, nửa cốc hoặc một cốc một hoặc hai loại trái cây theo mùa khác; sữa chua, sữa đậu nành và thêm chiết xuất vani để tạo hương vị". Lý do là món ăn này chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch.

3. Trứng luộc với cà phê đen

Bác sĩ Kaustubh Dabhadka, chuyên về tim mạch dự phòng có bữa sáng yêu thích là trứng luộc với cà phê đen. Lý do theo bác sĩ Kaustubh Dabhadka thì trứng luộc là món ăn sáng giàu protein giúp no lâu mà không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Mặc dù lòng đỏ trứng có chứa cholesterol nhưng nó khó có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol LDL (cholesterol xấu).

Luộc trứng giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng tốt hơn so với trứng chiên, tránh bổ sung thêm chất béo không cần thiết. Uống cà phê điều độ là an toàn và có lợi cho tim và mạch máu.

Ăn trứng luộc giúp no lâu và không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

4. Bát sữa chua Hy Lạp với các loại quả mọng

Bữa ăn sáng của bác sĩ tim mạch Elizabeth Klodas chuyên về phòng ngừa bệnh tim và là người sáng lập Step One Foods gồm: một bát các loại quả mọng (nhất là việt quất), phủ lên trên ít nhất nửa cốc sữa chua Hy Lạp ít béo, khoảng nửa thìa canh mứt cam và rắc granola xay thô. Thành phần cuối cùng này chứa hạt lanh, hạt chia, hạnh nhân, quả óc chó, cám yến mạch và trái cây khô bổ sung sterol thực vật.

Sự kết hợp ngon miệng này có hàm lượng natri thấp, kali cao đảm bảo bắt đầu ngày mới với nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, acid béo thiết yếu, protein, prebiotic và probiotic.

5. Ăn sáng bằng cháo bột ngô

Bác sĩ tim mạch Gina Lundberg, Giám đốc lâm sàng tại Trung tâm Tim mạch Phụ nữ Emory và là Giáo sư y học, Khoa Tim mạch, Trường Y Đại học Emory rất thích món cháo ngô phủ một ít phô mai và một quả trứng cho bữa sáng.

Lý do bác sĩ Gina Lundberg thích ăn món này vì ngô xay rất tốt cho sức khỏe lại ít calo. Còn trứng, nếu ăn với lượng vừa phải, rất tốt cho sức khỏe, lòng trắng trứng chứa nhiều protein.

6. Sô cô la đen và các loại hạt

Bác sĩ tim mạch Harmony Reynolds, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Tim mạch thuộc Khoa Tim mạch Leon H. Charney tại NYU Langone Healt cho biết: "Hầu như ngày nào tôi cũng ăn một thanh sô cô la đen và các loại hạt nhỏ cho bữa sáng. Tôi thấy mình ít đói hơn vào buổi chiều muộn mặc dù thanh ngũ cốc này có ít calo hơn so với những bữa sáng trước đây của tôi."

Theo bác sĩ Harmony Reynolds, các loại hạt tốt cho tim mạch vì chúng chứa chất béo lành mạnh và giàu chất xơ. Nên chú ý đọc nhãn để kiểm soát lượng calo, tránh chất béo bão hòa và giảm thiểu lượng đường bổ sung.

TS biên soạn Theo suckhoedoisong.vn