Bắt người phụ nữ điều hành đường dây bán, đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải rắn

Núp bóng các công ty được cấp phép xử lý chất thải, Lê Thị Thùy Trang cầm đầu đường dây thu gom chất thải rắn, sau đó không xử lý mà mang đi bán hoặc đổ trái phép ra môi trường với khối lượng hơn 20.000 tấn.

Các bị can (từ trái qua): Tăng Tư Thế, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Thanh Phỉ, Vũ Thị Thuận, Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Ảnh: Công an TP.HCM

Đổ chất thải chưa xử lý ra môi trường

Ngày 14-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thùy Trang (49 tuổi, ngụ phường An Lạc) cùng 6 đồng phạm để điều tra về tội “gây ô nhiễm môi trường” và “mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo đó, Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an phát hiện Trang sử dụng nhiều pháp nhân để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường (bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá...) từ các chủ nguồn thải trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát... để xử lý.

Nhưng thực tế sau khi tiếp nhận từ các chủ nguồn thải, các công ty của Trang không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định mà chôn, lấp, đổ hàng trăm chuyến xe đầu kéo (từ 25-30 tấn/chuyến), tương đương hàng chục nghìn tấn chất thải rắn trái pháp luật tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 26-3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM huy động gần 100 trinh sát, điều tra viên tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả thu giữ tiền mặt hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ và nhiều tài liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội.

Lập nhiều công ty để nhân viên đứng tên

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Lê Thị Thùy Trang chủ mưu, cầm đầu, thành lập và điều hành hoạt động của các công ty nhưng không đứng tên mà thuê, chỉ đạo nhân viên đứng tên người đại diện pháp luật, gồm:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH dịch vụ môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH thương mại vận chuyển An Bình, Công ty TNHH môi trường Đất Xanh Miền Nam.

Trang đã sử dụng vỏ bọc là các công ty được cấp giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá “siêu rẻ”, kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong “hệ sinh thái”.

Chất thải sau khi thu gom từ chủ nguồn thải sẽ được vận chuyển về công ty có chức năng xử lý nhưng thực tế không xử lý mà đem đi đổ thải trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho người mua có nhu cầu bón cây, san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Đồng thời, từ năm 2024 đến nay, Trang đã chỉ đạo nhân viên giao chất thải trực tiếp không qua xử lý cho hàng chục điểm, cho nhiều khách hàng trên địa bàn TP và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh... với tổng khối lượng theo thống kê trên sổ sách của các nhân viên của Trang ghi nhận hơn 20.000 tấn.

Kết luận của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu chất thải thu tại các địa điểm Trang chỉ đạo nhân viên đổ thải trái phép đều là chất thải rắn, phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.

Nhiều địa điểm đổ thải, tập kết trái phép chất thải rắn trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngoài ra, để cân đối hóa đơn đầu vào, đầu ra, hợp thức hóa cho hàng chục nghìn chất thải chưa qua xử lý trên, Trang đã ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty Thành Lập để xuất hóa đơn khống cho nhóm công ty của Trang.

Theo cơ quan điều tra, Trang đã mua hàng trăm tờ hóa đơn GTGT của Công ty Thành Lập với chi phí từ 3,2 - 6%/tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn chưa thuế, nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo.

Nguồn tuoitre