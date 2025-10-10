Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A25.01

Ngày 10/10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ tập trung A25.01 - năm 2025. Dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Hồng Nhung phát biểu tại lễ bế giảng

Lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung (A25.01) có 50 học viên gồm các đồng chí là cán bộ đương chức và trong quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ thuộc các đảng bộ huyện, thành, thị và một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ).

Qua 8 tháng học tập, các học viên được học tập chương trình đào tạo theo quy định gồm: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội...

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Trọng Khiêm phát biểu bế giảng khóa học

Với phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn”, trong khoá học, nhà trường đã cải tiến, đổi mới, phương pháp đào tạo theo hướng rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, Lớp học đã tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế cơ sở tại Khu Di tích lịch sử K9 – Đá Chông (Ba Vì, thành phố Hà Nội) và 2 xã Đoan Hạ, Bảo Yên (tỉnh Phú Thọ cũ), nhằm giúp học viên vận dụng kiến thức lý luận đã học để phân tích, đánh giá thực tiễn công tác tại cơ sở, qua đó củng cố nhận thức, nâng cao năng lực tư duy lý luận, khả năng tổng kết thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào công việc tại địa phương, đơn vị mình.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Tiến Điệp trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Hồng Nhung chúc mừng, ghi nhận thành tích của các học viên; đồng thời khẳng định với sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, trách nhiệm của các giảng viên và sự cố gắng nghiên cứu, học tập của các học viên, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Trọng Khiêm trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên

Trong bối cảnh mới thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị sau khoá học, các học viên tiếp tục phát huy tinh thần “vừa hồng, vừa chuyên”, không ngừng trau dồi cả về đạo đức và nghiệp vụ; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá, vận dụng những kiến thức được trang bị vào hoạt động thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn được giao, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen cho 5 học viên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Kết thúc khóa học 47 học viên đủ điều kiện và được cấp Bằng tốt nghiệp, trong đó có 14 học viên xếp loại Giỏi, 33 học viên xếp loại Khá.

Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đã trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên; trao Giấy khen của Trường Chính trị cho 5 học viên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Ngọc Tuấn