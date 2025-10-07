Phát triển Đảng trong trường học - từ thực tiễn Lương Sơn

Trong chiến lược xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phát triển đảng viên mới luôn giữ vị trí then chốt, bảo đảm sự kế thừa và sức chiến đấu của Đảng. Tại xã Lương Sơn, công tác phát triển Đảng được xác định là trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài: gieo trồng, vun đắp “hạt giống đỏ” từ trong môi trường giáo dục – nơi hội tụ trí thức, lý tưởng và khát vọng của thế hệ trẻ.

Đảng bộ trường THPT Lương Sơn quan tâm tạo môi trường thuận lợi phát triển đảng trong giáo viên và học sinh

Đảng bộ xã Lương Sơn hiện có 17 chi bộ trường học trực thuộc, bao gồm 07 trường mầm non, 08 trường tiểu học, 01 THCS và 02 THPT (Lương Sơn và Nội trú). Chỉ tính riêng giai đoạn 2021–2023, các chi bộ trường học đã bồi dưỡng, kết nạp được 182 đảng viên mới. Cụ thể, năm 2021, kết nạp 48 đảng viên mới, trong đó 22 đoàn viên ưu tú, chiếm 45,8%; năm 2022, kết nạp 59 đảng viên mới, trong đó 21 đoàn viên ưu tú, chiếm 35,6%; năm 2023, kết nạp 75 đảng viên mới, trong đó 22 đoàn viên ưu tú, chiếm 29,3%. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu tuy có biến động, song luôn chiếm từ 29–45%, khẳng định vai trò “cầu nối” quan trọng của tổ chức Đoàn trong phát hiện, giới thiệu nguồn. Đáng chú ý, số lượng đảng viên mới kết nạp năm sau luôn cao hơn năm trước, cho thấy công tác phát triển Đảng trong trường học ở Lương Sơn ngày càng đi vào nền nếp, có bước tiến vững chắc, tạo nguồn lực trẻ, chất lượng cho Đảng bộ.

Điểm nhấn của phong trào là nhiều giáo viên trẻ đã coi việc đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự, là động lực phấn đấu. Tiêu biểu như thầy Nguyễn Hồng Dương, giáo viên Trường THPT Lương Sơn, sinh năm 1991. Sau 6 năm miệt mài giảng dạy, tích cực tham gia công tác đoàn thể, năm 2021 thầy Dương đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Năm học 2024–2025, thầy tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Thầy Nguyễn Hồng Dương chia sẻ: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là bước ngoặt lớn trong đời, để tôi sống mẫu mực hơn, trách nhiệm hơn. Tôi muốn học trò của mình cảm nhận được rằng, Đảng không phải là điều gì xa xôi, mà là lý tưởng sống cụ thể, gắn với từng việc làm, từng tiết dạy, từng hành động cống hiến cho cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở đội ngũ giáo viên, nhiều học sinh ưu tú cũng đã sớm bộc lộ khát vọng cống hiến. Tiêu biểu là em Đỗ Thị Thủy, học sinh lớp 12A2, năm học 2024–2025, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2024, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Lương Sơn. Em Thủy tâm sự: Em mong muốn được phấn đấu trở thành đảng viên để có thêm môi trường rèn luyện, trưởng thành hơn, và để đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Với em, đứng trong hàng ngũ của Đảng là cách để sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng. Những lời chia sẻ giản dị ấy, cùng với kết quả cụ thể, chứng minh thuyết phục cho sức hút tự thân của tổ chức Đảng trong nhà trường.

Đảng bộ xã Lương Sơn xác định: Phát triển Đảng trong trường học là trách nhiệm chính trị gắn với sự nghiệp trồng người. Đồng chí Đoàn Tiến Lập – Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn nhấn mạnh: Nếu coi giáo dục là quốc sách hàng đầu thì phát triển Đảng trong trường học chính là chính sách trọng yếu của Đảng bộ ở cơ sở. Chúng ta phải tạo ra một “hệ sinh thái” trong đó Đảng, nhà trường, gia đình, đoàn thể cùng chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh thiếu niên. Phát triển Đảng trong trường học không chỉ để bổ sung lực lượng, mà quan trọng hơn, để khơi dậy khát vọng, bản lĩnh, trách nhiệm công dân trong mỗi thế hệ trẻ. Đó là bảo đảm cho mạch nguồn cách mạng không bao giờ vơi cạn.

Theo định hướng này, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung vào ba trụ cột: Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nhà trường; Nêu gương sáng từ đội ngũ giáo viên – đảng viên, lấy uy tín, nhân cách để dẫn dắt thế hệ trẻ; Đổi mới phương thức phát hiện, bồi dưỡng nguồn, phát huy vai trò “cầu nối” của Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể.

Trong bối cảnh toàn tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống Đất Tổ Hùng Vương, những kết quả từ thực tiễn Lương Sơn đã khẳng định: Phát triển Đảng trong trường học không chỉ là nhiệm vụ của chi bộ, mà là chiến lược giữ gìn mạch nguồn cách mạng. Mỗi giáo viên, học sinh được kết nạp vào Đảng là một “mầm xanh” bổ sung vào hàng ngũ, làm cho tổ chức Đảng thêm trẻ trung, giàu sức sống. Thực tế ở Lương Sơn có thể khẳng định: Khi công tác phát triển Đảng trong trường học được đặt đúng tầm, với sự lãnh đạo quyết liệt, sáng tạo, bám sát thực tiễn, thì đó sẽ là dòng chảy bền bỉ, tiếp nối lý tưởng cách mạng, bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được trao truyền vững chắc từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lê Chung- Thùy Anh