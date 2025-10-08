Xây dựng Đảng
Thông cáo phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 6 nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận: (1) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng, (4) Thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng, (5) Quy chế làm việc của Đại hội XIV của Đảng, (6) Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 3 nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận: (1) Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, (2) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028, (3) Kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chi bộ khu 10 làm tốt công tác dân vận khéo

Chi bộ khu 10 làm tốt công tác dân vận khéo
2025-10-07 15:03:00

baophutho.vn Công tác dân vận đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở khu dân cư, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò chủ thể của người...

