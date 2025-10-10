Xây dựng Đảng vững mạnh - động lực phát triển ở Mường Thàng

Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Thàng đang huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và ý chí đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung chỉ đạo đưa nhanh những nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng địa phương trở thành vùng quê trù phú, văn minh và giàu bản sắc.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Thàng phục vụ người dân

Mường Thàng được hợp nhất từ 4 xã Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong, và Tây Phong với diện tích tự nhiên hơn 91km2 và dân số gần 20 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm trên 88%. Đảng bộ xã đang phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế và bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của xứ Mường.

Nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ Mường Thàng xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt và được cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt, đồng bộ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xem là mặt trận hàng đầu, triển khai thường xuyên, thực chất. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được tổ chức nghiêm túc, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần đường lối, chủ trương. Đặc biệt, Đảng ủy đã tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng, gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được đề cao, tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của từng chi bộ và toàn Đảng bộ.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 126 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.503 đồng chí, sinh hoạt tại 53 chi bộ. Sức mạnh nội sinh của một Đảng bộ trẻ nhưng giàu tiềm năng được thể hiện rõ qua kết quả đánh giá cuối năm: Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,4%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,2%. Đây là nền tảng chính trị vững chắc để Mường Thàng tự tin triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xã Mường Thàng đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của xã duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 59,25%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 19,75%; thương mại dịch vụ vươn lên chiếm 21%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 51,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, chỉ còn 12,1%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, giá trị cao. Các giống cây mới có năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất, đặc biệt là việc mở rộng diện tích cây ăn quả có múi, duy trì và nâng tầm chương trình OCOP. Các mô hình hợp tác xã, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình phát triển mạnh mẽ, không chỉ đóng góp vào ngân sách, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Không chỉ dựa vào nông nghiệp, Mường Thàng đang chú trọng xây dựng và khai thác các giá trị văn hóa đặc trưng. Đảng bộ xã đã nhận diện và phát huy thế mạnh đặc trưng của vùng đất Mường Thàng với các lễ hội truyền thống như Lễ hội Khai mùa, Khai hội Chùa Khánh và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Mo Mường, gắn liền với sử thi “Đẻ đất – Đẻ nước”. Đây được coi là “vốn quý” để Mường Thàng phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng – một hướng đi mới mẻ, mang lại giá trị kép cả về kinh tế và bảo tồn văn hóa.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện có 8/10 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,55%. 100% xóm, khu dân cư có hương ước, quy ước văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì trên 79%, 75% xóm, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa.

Bước sang nhiệm kỳ 2025–2030, với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đảng bộ xã xác định các khâu đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Mường Thàng cho biết: Đảng bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên 700 triệu đồng, và tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10%/năm.... Trọng tâm của giai đoạn tới là hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả cụm công nghiệp Dũng Phong, tạo ra một cực tăng trưởng mới, thu hút lao động, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ. Cùng với đó, xã sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Với sự đồng lòng, quyết tâm, cùng đường hướng phát triển rõ ràng, Mường Thàng hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một “cuộc chuyển mình” mạnh mẽ.

Lê Chung