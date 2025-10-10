Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh quý IV năm 2025

Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, các sở, ngành của tỉnh...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng thời trực tuyến đến 150 điểm cầu các xã, phường, Đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng thời trực tuyến đến 150 điểm cầu các xã, phường, Đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày chuyên đề kết quả bước đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, định hướng trong thời gian tới. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đến nay bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được sắp xếp, hoạt động cơ bản ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tinh gọn bộ máy, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp vận hành ổn định, thông suốt; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn đạt trên 95%. Đáng lưu ý, ở cấp xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 98%, bước đầu khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là trong giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm bố trí đủ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; xử lý kịp thời phản ánh từ cơ sở...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin chuyên đề Kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến các đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Đóng góp vào sự thành công chung đó là vai trò của công tác tuyên giáo trong tuyên truyền; định hướng, quản lý báo chí; thực hiện các phần việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội... qua đó đã giữ vững trận địa tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội, không để ra điểm nóng dư luận, không có luồng dư luận trái chiều.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, Đảng bộ trực thuộc tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến Trung ương...

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày chuyên đề Kết quả bước đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, định hướng trong thời gian tới.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhấn mạnh: Các cấp ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và báo cáo viên các cấp nêu cao vai trò, trách nhiệm tiếp tục thông tin, tuyên truyền chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, lưu ý tuyên truyền thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Tuyên truyền lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, các cấp uỷ, Đảng uỷ trực thuộc cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, trở thành nguồn lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên toàn thế cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Phú Thọ hòa mình vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Lệ Oanh