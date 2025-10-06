Pà Cò chú trọng xây dựng Đảng, tạo đồng thuận, ổn định để phát triển

Thời gian qua, Đảng bộ xã Pà Cò đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, hướng tới xây dựng địa phương phát triển ổn định giàu bản sắc, đời sống nhân dân không được cải thiện.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Pà Cò phục vụ người dân đến giao dịch

Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò và một phần xã Đồng Tân. Một đơn vị hành chính mới rộng lớn với diện tích tự nhiên hơn 115 km2, dân số gần 11.400 người thuộc nhiều dân tộc anh em, trong đó đồng bào Mông chiếm đa số (64,2%), được hình thành.

Việc sáp nhập mở ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong việc thống nhất bộ máy, ổn định tư tưởng và duy trì hoạt động thông suốt của cả hệ thống chính trị.

Đảng bộ xã có 34 tổ chức Đảng trực thuộc (trong có có 3 Đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 18 chi bộ trực thuộc) với 780 đảng viên. Xác định “ổn định là tiền đề, đoàn kết là sức mạnh”, Đảng ủy đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Hàng loạt các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được tổ chức để chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, đưa guồng máy mới vào vận hành. Các phòng chuyên môn như Văn phòng HĐND&UBND, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội được thành lập, cán bộ, công chức được bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm phù hợp.

Công tác tư tưởng được đặc biệt coi trọng. Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là ý nghĩa của việc sáp nhập, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và của xã đã thực sự phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trên nền tảng chính trị ổn định, Đảng bộ xã Pà Cò đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể, dồn sức cho mặt trận kinh tế - xã hội với quan điểm “lấy người dân làm trung tâm”. Một điểm sáng trong cải cách hành chính là mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - trả kết quả tại chỗ) được triển khai hiệu quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Từ ngày 1/7 đến 12/9/2025, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 639 hồ sơ, 100% được xử lý trước hạn, không có đơn thư khiếu nại. Thậm chí, cán bộ còn được cử đến trụ sở xã Cun Pheo cũ để phục vụ người dân ở xa, một hành động nhỏ nhưng thể hiện sâu sắc tinh thần phục vụ, được nhân dân đánh giá cao.

Là xã vùng cao, nguồn sống chính của người dân là sản xuất nông, lâm nghiệp, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã quyết liệt bám sát khung thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tranh thủ các nguồn lực giúp đỡ triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp như su su, cà chua, chè, phát triển chăn nuôi bản địa; chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường trồng, quản lý và bảo vệ rừng, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, nhận diện rõ tiềm năng từ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc Mông, Thái, Dao, Đảng ủy đã định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Các biện pháp thu hút du khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa, đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai.

Hình ảnh Pà Cò với lễ hội Gầu Tào, những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo và ẩm thực đặc sắc đang dần được quảng bá rộng rãi, hứa hẹn mở ra hướng đi thoát nghèo bền vững cho người dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy mạnh mẽ.

Các phong trào như “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau vươn lên trong cộng đồng.

Trên nền tảng an ninh ổn định, người dân Pà Cò đã biết tận dụng lợi thế về khí hậu trong lành, mát mẻ và bản sắc văn hóa Mông độc đáo để phát triển du lịch cộng đồng. Những nương thuốc phiện xưa được thay thế bằng các vườn cây ăn quả giá trị cao.

Hơn 10 mô hình homestay đã ra đời, khai thác các giá trị văn hóa như nghề dệt thủ công, ẩm thực đặc sắc và không gian sống truyền thống để thu hút du khách, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Đời sống người dân ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư, con em được đến trường đầy đủ...

Đồng chí Sùng A Chênh, Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò cho biết: Là xã vùng cao, địa bàn rộng và tiếp giáp nhiều nơi, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh được Đảng ủy Pà Cò xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định.

Lực lượng công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là ma túy, đảm bảo an toàn giao thông. Một môi trường an toàn, ổn định chính giúp người dân dân yên tâm lao động sản xuất, để du khách an lòng tìm đến, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đáng khích lệ, Đảng bộ Pà Cò cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn to lớn. Xuất phát điểm kinh tế thấp, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục còn nhiều yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn trong khi nguồn lực chủ yếu trông chờ vào ngân sách cấp trên.

Việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp vướng mắc do ảnh hưởng của quá trình sáp nhập và một số định mức hỗ trợ còn thấp. Từ thực tiễn đó, Pà Cò mong muốn được cấp trên nghiên cứu triển khai những dự án mang tính đột phá như: đầu tư tuyến đường nối quốc lộ 15 đi cửa khẩu Lóng Sập, nâng cấp tuyến đường tránh quốc lộ 6, xây dựng dự án nước sạch, trụ sở làm việc mới và phủ sóng viễn thông, internet..

Với một Đảng bộ đoàn kết, một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả và sự đồng thuận của người dân, tin tưởng rằng Pà Cò sẽ vượt qua mọi trở ngại, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế xây dựng quê hương phát triển.

Lê Chung