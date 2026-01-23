Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sau 5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và rất nhiều hoạt động liên quan đến thảo luận văn kiện và công tác nhân sự, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.

Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí. Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ khóa XIV.

Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu; 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí. Đồng chí Trần Sỹ Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và nhiều đại biểu dự Đại hội khẳng định: Công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất; được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan.

Đồng thời, dư luận cũng bày tỏ kỳ vọng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt thêm nhiều thành quả quan trọng trên con đường phát triển những năm tới.

Quang cảnh phiên bế mạc.

Đinh Vũ