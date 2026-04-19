Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Liên Hòa lần thứ I

Tối 18/4, xã Liên Hòa tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, kết hợp Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Lãnh đạo xã Liên Hòa trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên ở nội dung điền kinh.
Đại hội Thể dục thể thao xã Liên Hòa lần thứ I thu hút hơn 400 vận động viên đến từ 35 đơn vị, thôn dân cư, tranh tài ở 9 nội dung: điền kinh, cờ tướng, kéo co, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các cuộc tranh tài đã diễn ra sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao. Các vận động viên tham gia với tinh thần “Đoàn kết - trung thực - cao thượng”, đặc biệt các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian có sức hút mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo Nhân dân đến xem, cổ vũ nhiệt tình.
Thành công của Đại hội không chỉ giúp đánh giá phong trào luyện tập thể thao tại cơ sở mà còn tạo động lực mạnh mẽ đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao huy chương, phần thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa tại chương trình.
Hòa chung không khí náo nức, chương trình nghệ thuật chào mừng với những tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đồng thời, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi để xã Liên Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Trần Tỉnh
