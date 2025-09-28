Bế mạc Giải bóng bàn các đội mạnh Quốc gia 2025

Sau 10 ngày diễn ra các trận thi đấu hấp dẫn, ngày 28/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Giải bóng bàn các đội mạnh Quốc gia 2025 đã chính thức khép lại. Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.

Ở 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ diễn ra sáng 28/9, vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang của đội thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại vận động Trần Mai Ngọc của đội Công an nhân dân T&T với tỉ số 4-1 để giành Huy chương Vàng đơn nữ. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Đức Tuân của đội Hải Phòng đã chiến thắng thuyết phục 4-2 trước vận động Đinh Anh Hoàng của đội Công an nhân dân T&T, giành Huy chương Vàng ở nội dung chung kết đơn nam.

Ban Tổ chức trao giải cho nội dung đơn nữ

Kết quả chung cuộc, ở nội dung đồng đội nam, Huy chương Vàng thuộc về đội Công an nhân dân T&T, Huy chương Bạc thuộc về đội Hải Phòng và Huy chương Đồng thuộc về đội Hà Nội và Quân đội.

Ở nội dung đồng đội nữ, Huy chương Vàng thuộc về đội thành phố Hồ Chí Minh, Huy chương Bạc thuộc về đội Quân đội và Huy chương Đồng thuộc về đội Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung đôi nam, 2 vận động viên Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Bắc của đội Công an nhân dân T&T giành Huy chương Vàng; Bùi Hữu Huy và Đinh Quang Minh của đội Hải Phòng giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về Ngô Anh Minh, Hàng Nhật Huy của đội Đồng Nai và Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh của đội Công an nhân dân T&T.

Ban Tổ chức trao giải cho nội dung đồng đội nam

Nội dung đôi nữ, 2 vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư của đội thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương Vàng; Huy chương Bạc thuộc về Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My của đội Công an nhân dân T&T; Huy chương Đồng thuộc về Bùi Ngọc Lan; Nguyễn Ngọc Kim Ngân của đội Hải Phòng và Trương Bảo Linh, Nguyễn Thủy Kiều My đội Công an nhân dân T&T.

Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ thuộc về Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc của đội Công an nhân dân T&T; Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Đăng Hiệp và Vũ Hoài Thanh của đội Quân đội; Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Đức Tuân, Bùi Ngọc Lan đội Hải Phòng và Lê Đinh Đức, Hoàng Trà My đội Công an nhân dân T&T.

Ban Tổ chức trao giải cho nội dung đơn nam.

Giải bóng bàn đội mạnh Quốc gia 2025 quy tụ gần 130 tay vợt xuất sắc đến từ các đội tuyển mạnh nhất trên toàn quốc tham dự: Công an nhân dân T &T, Hải Phòng, Hà Nội, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hưng Yên. Các vận động viên đã tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Ở nội dung đồng đội nữ, đội thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đạt Huy chương Vàng.

Giải bóng bàn đội mạnh Quốc gia là giải đấu thường niên quan trọng, quy tụ những đội bóng bàn mạnh nhất cả nước, là nơi để các vận động viên cọ xát, khẳng định bản lĩnh và cống hiến cho khán giả những trận đấu đỉnh cao. Đồng thời là căn cứ quan trọng để tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho Sea Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 sắp tới.

Lê Minh