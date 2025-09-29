Bế mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Sau một ngày làm việc, các đại biểu dự Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng, giá trị để hoàn thành tốt một số nội dung quan trọng t ại phiên trù bị, góp phần vào sự thành công của phiên họp trù bị nói riêng cũng như góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc phiên trù bị Đại hội

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Đại hội, 2 đồng chí vào Đoàn Thư ký, 5 đồng chí vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Đại hội cũng thống nhất thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Quyết định thành lập các đoàn đại biểu và các tổ thảo luận; tổ chức thảo luận tại tổ và quán triệt một số nội dung liên quan cho Đại hội phiên chính thức.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội

Phát biểu bế mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Kết quả và thành công của phiên trù bị Đại hội đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về dự Đại hội, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ thực hiện theo đúng các nội dung, yêu cầu mà Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua trong phiên trù bị này.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Sau phiên trù bị này, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục tập trung nghiên cứu các tài liệu Đại hội, thảo luận và tham gia đóng góp tích cực vào những quyết định, chủ trương, định hướng lớn của tỉnh, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các giải pháp chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Đại hội. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự chuẩn bị chu đáo của các Tiểu ban và nhất là sự thống nhất cao ý chí và hành động của 500 đại biểu đại diện cho trên 257 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, chúng ta sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Chương trình làm việc phiên chính thức tại Đại hội ngày 30/9/2025 (Infograpic: Ngọc Tùng)

Sáng mai 30/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Phú Thọ sẽ tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình, Báo Phú Thọ điện tử và các nền tảng số.

Việt Hà – Vĩnh Hà – Phương Thanh – Lê Hoàng – Đức Anh