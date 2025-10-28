Bệnh lạc nội mạc tử cung có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và mang thai?

Một trong những mối lo ngại lớn nhất đối với phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung là liệu căn bệnh này có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và quá trình mang thai hay không.

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý phức tạp ảnh hưởng đến hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Tình trạng này xảy ra khi các mô tương tự như niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung) phát triển bên ngoài tử cung, thường xuất hiện trên buồng trứng, ống dẫn trứng, phúc mạc hoặc các cơ quan khác trong khoang chậu.

Mặc dù không phải lúc nào cũng gây vô sinh nhưng lạc nội mạc tử cung có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề về khả năng thụ thai và có thể tiềm ẩn một số rủi ro trong thai kỳ.

1. Lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như thế nào?

Nhiều phụ nữ lo lắng rằng lạc nội mạc tử cung đồng nghĩa với vô sinh. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Ước tính có khoảng 60-70% phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung vẫn có thể thụ thai tự nhiên. Mặc dù vậy, bệnh lý này có liên quan rõ rệt đến các vấn đề sinh sản, dù cơ chế chính xác vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý lành tính đặc trưng bởi sự xuất hiện các tuyến nội mạc tử cung và tổ chức đệm ở bên ngoài buồng tử cung.

Khoảng 30-40% bệnh nhân vô sinh có liên quan đến lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung có thể gây dính các cơ quan trong ổ bụng, đặc biệt là buồng trứng và vòi trứng, cản trở quá trình thụ thai. Một số yếu tố có thể giải thích mối liên hệ này:

- Biến dạng cơ quan sinh sản: Trong một số trường hợp, các mô lạc nội mạc tử cung có thể gây dính, sẹo, hoặc biến dạng cấu trúc của buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung. Điều này có thể cản trở trứng di chuyển từ buồng trứng đến ống dẫn trứng, hoặc tinh trùng gặp trứng, hay thậm chí là quá trình phôi làm tổ.

- Môi trường viêm nhiễm: Sự hiện diện của các mô lạc nội mạc tử cung bên ngoài tử cung gây ra tình trạng viêm trong khoang chậu. Môi trường viêm này có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng, tinh trùng và khả năng làm tổ của phôi.

- Rối loạn chức năng buồng trứng: Lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng có thể hình thành các u nang như u nang lạc nội mạc tử cung hay u nang socola (chocolate cysts - hình thành sâu trong buồng trứng, khi nang vỡ sẽ chảy dịch đục màu socola), ảnh hưởng đến dự trữ buồng trứng và quá trình rụng trứng.

Cũng cần lưu ý rằng, tuổi tác là một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mọi phụ nữ, bất kể có mắc lạc nội mạc tử cung hay không. Khả năng sinh sản giảm dần sau tuổi 30 và giảm nhanh hơn sau tuổi 38 do dự trữ trứng suy giảm và nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể tăng lên. Đối với phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung, yếu tố tuổi tác càng trở nên quan trọng hơn.

2. Lạc nội mạc tử cung và những rủi ro khi mang thai

Mặc dù nhiều phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung vẫn có thể mang thai nhưng có một số tranh luận khoa học về việc liệu bệnh lý này có làm tăng nguy cơ biến chứng trong thai kỳ hay không. Hiện tại, vẫn chưa có đủ nghiên cứu để đưa ra kết luận chắc chắn về tất cả các biến chứng. Tuy nhiên, một số rủi ro đã được ghi nhận:

- Nguy cơ sảy thai tăng nhẹ: Sảy thai là một vấn đề phổ biến, xảy ra ở khoảng 1/5 thai kỳ ở phụ nữ nói chung. Với phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung, nguy cơ này có thể tăng lên khoảng 1/4 thai kỳ.

- Nguy cơ thai ngoài tử cung tăng gấp đôi: Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài tử cung, thường là trong ống dẫn trứng. Tình trạng này ít phổ biến hơn sảy thai (khoảng 1/80 đến 1/100 ca mang thai) nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở những người bị lạc nội mạc tử cung, nguy cơ này có thể cao gấp đôi.

Nhìn chung, nhiều phụ nữ nhận thấy cơn đau giảm bớt đáng kể hoặc biến mất trong thời kỳ mang thai. Điều này được cho là do sự thay đổi nội tiết tố mạnh mẽ trong thai kỳ (nồng độ progesterone cao liên tục) ức chế sự phát triển của các mô lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mang thai không chữa khỏi hoàn toàn bệnh lạc nội mạc tử cung. Cơn đau có thể quay trở lại sau khi sinh, đặc biệt là khi kinh nguyệt và chu kỳ nội tiết tố bình thường trở lại.

3. Chị em cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn

Nếu bạn bị lạc nội mạc tử cung và đang có kế hoạch mang thai, hoặc nếu khả năng sinh sản là mối quan tâm hàng đầu, hãy luôn chủ động trao đổi với bác sĩ sản phụ khoa. Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng cụ thể của bạn, tuổi tác, mức độ lạc nội mạc tử cung để đưa ra lời khuyên phù hợp nhất.

Chị em nên đi khám và điều trị sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ lạc nội mạc tử cung.

Việc đến gặp bác sĩ chuyên khoa là rất quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn về phương pháp điều trị như chỉ định các xét nghiệm chẩn đoán khả năng sinh sản để xác định các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc thụ thai, thảo luận về các lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật, hỗ trợ sinh sản (như IVF) hoặc các phương pháp khác nhằm tối ưu hóa cơ hội mang thai.

Nếu bạn mang thai, bác sĩ sẽ cùng bạn lập kế hoạch quản lý thai kỳ, theo dõi chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro tiềm ẩn.

Lạc nội mạc tử cung có thể là một thách thức lớn trên con đường làm mẹ nhưng với sự hỗ trợ y tế kịp thời và phù hợp, nhiều phụ nữ vẫn có thể hiện thực hóa ước mơ mang thai và sinh con khỏe mạnh. Việc chủ động tìm hiểu thông tin và hợp tác chặt chẽ với đội ngũ y tế là chìa khóa để quản lý tốt căn bệnh này và đạt được kết quả tốt nhất.

ĐT (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)