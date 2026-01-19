Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - Nơi kết nối những tấm lòng nhân ái

Trong những ngày cuối năm 2025, khi cái lạnh của mùa đông bắt đầu bao trùm lên vùng đất cửa ngõ Tây Bắc, không gian tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình dường như ấm áp hơn bởi những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Với tinh thần “Kết nối yêu thương – Sẻ chia vì người bệnh”, Bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh lý mà thực sự trở thành một nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng vàng từ các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm đến với những mảnh đời đang gặp khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp, kịp thời ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để người bệnh yên tâm điều trị và vững tin vượt qua nghịch cảnh.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trao quà cho các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa dòng người hối hả tại Khoa Ngoại tổng hợp, bà Bùi Thị Hoa, trú tại xã Cao Phong đang cẩn thận chăm sóc người thân điều trị nội trú. Gương mặt khắc khổ của người phụ nữ dân tộc Mường ấy rạng rỡ hơn lên khi được mời tham dự chương trình trao quà từ thiện ngay tại khuôn viên Bệnh viện vào một ngày trung tuần tháng 12/2025.

Cầm trên tay món quà ý nghĩa, bà Hoa xúc động và phấn khởi chia sẻ: Giữa lúc gia đình đang lo lắng về chi phí điều trị và nỗi lo bệnh tật, sự quan tâm của bệnh viện và các nhà hảo tâm khiến bà cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật cùng người thân trong gia đình. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao đã giúp bà cũng như nhiều gia đình người bệnh có người thân đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp có thêm niềm vui, giảm bớt những âu lo thường nhật.

Câu chuyện của bà Hoa chỉ là một trong rất nhiều lát cắt đầy xúc động nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện cao điểm được Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình triển khai trong tháng 12/2025. Điển hình là sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Hòa Bình với khoản hỗ trợ 50 triệu đồng dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Đây là nguồn động viên thiết thực, minh chứng cho trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia sâu sắc của các doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm còn được cụ thể hóa qua từng bữa ăn, giấc ngủ của người bệnh. Trong tháng 12, hơn 1.000 suất ăn miễn phí đã được Câu lạc bộ (CLB) Chung tay ủng hộ bệnh nhân thận và CLB Kết nối Trái tim trao tận tay những bệnh nhân nghèo.

Cùng với đó, Khoa Dinh dưỡng phối hợp với các mạnh thường quân duy trì 800 suất cháo miễn phí mỗi tuần, góp phần giúp người bệnh vơi bớt gánh nặng kinh tế để an tâm điều trị.

Thành viên Câu lạc bộ Cắt tóc thiện nguyện Hòa Bình cắt tóc miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Sự sáng tạo và tận tâm của Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện còn được thể hiện qua các hoạt động định kỳ mang đậm tính nhân văn. Vào sáng thứ Tư hằng tuần, chương trình “Cắt tóc miễn phí” do CLB Cắt tóc thiện nguyện Hòa Bình phối hợp tổ chức đã giúp người bệnh và người nhà có được sự thoải mái, sạch sẽ trong quá trình điều trị dài ngày.

Đối với các bệnh nhi, nhất là các bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) coi bệnh viện là nhà, hoạt động đọc truyện và tặng quà vào thứ Năm hằng tuần đã trở thành một điểm tựa tinh thần không thể thiếu. Những món quà nhỏ, những câu chuyện cổ tích và sự vỗ về chân thành đã xoa dịu nỗi đau thể xác, mang lại nụ cười và hy vọng cho các em nhỏ.

Ngoài ra, việc phối hợp với CLB Thiện nguyện Hòa Bình trao tặng gấu bông, sữa và tiền mặt cho bệnh nhi được thực hiện đều đặn 2 lần/tháng đã tô điểm thêm sắc màu tươi sáng cho môi trường bệnh viện. Một trong những điểm sáng nổi bật khác là sự hỗ trợ từ các đơn vị vận tải như: Công ty Ô tô buýt Hòa Bình, Công ty TNHH Ô tô khách Hà Tây, Hợp tác xã vận tải Sông Đà và Công ty Vận tải Hiển Vinh khi trao tặng 937 vé xe buýt miễn phí mỗi tháng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Với tổng giá trị hỗ trợ hơn 42 triệu đồng mỗi tháng, hoạt động này đã trực tiếp giảm gánh nặng chi phí đi lại cho những người bệnh phải điều trị lâu dài.

Nhìn lại hành trình một năm đã qua, công tác nhân đạo và an sinh xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã đạt được những con số ấn tượng, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ y tế. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp và chỉ dẫn cho khoảng 300-400 lượt người bệnh, trong đó khoảng 100 người được tư vấn về quyền lợi bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội. Tổng số tiền và hiện vật kết nối, kêu gọi được cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận và xử lý 7.000 cuộc gọi, đảm bảo mọi vướng mắc của người dân đều được giải đáp kịp thời. Trong cả năm, hơn 9.000 suất cơm miễn phí đã được trao tặng và tổng giá trị vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân thận nhân tạo lên tới 540 triệu đồng. Bệnh viện cũng đã vận động tài trợ thành công máy thận nhân tạo, máy siêu âm, xe lăn và hỗ trợ đột xuất cho 36 trường hợp đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, các chương trình như tặng 300 đầu sách mỗi năm, tổ chức Tết thiếu nhi, Trung thu, phiên chợ 0 đồng và tủ quần áo từ thiện đã tạo nên một hệ sinh thái thiện nguyện bền vững. Việc phối hợp với các quỹ bảo trợ để khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật cũng như tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Viettel Hòa Bình đã khẳng định vị thế của bệnh viện trong việc chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình Trung thu yêu thương cho bệnh nhi điều trị tại bệnh viện.

Đánh giá về những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Tuyết Nhung - Trưởng phòng Công tác xã hội cho biết: Phòng luôn xác định vai trò là “cầu nối yêu thương”, nỗ lực bằng sự tận tâm và trách nhiệm để lan tỏa thông điệp “Mỗi trái tim một tấm lòng - Triệu tấm lòng là triệu trái tim sẻ chia”. Kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ là những con số khô khan mà là sự đúc kết từ niềm tin, sự sẻ chia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm.

Trong thời gian tới, cùng với khẳng định chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác xã hội, mở rộng mạng lưới các nhà hảo tâm và đa dạng hóa hình thức hỗ trợ nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của hoạt động an sinh. Mục tiêu cao nhất là tiếp thêm động lực, giúp người bệnh nghèo có thêm điểm tựa vững chắc để chiến thắng bệnh tật, đồng thời lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Hương Lan