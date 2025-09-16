Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phẫu thuật thành công ca mổ hiếm u tủy sống vùng cổ

Ngày 9/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vừa thực hiện thành công ca mổ lấy khối u màng tủy sống vùng cổ C4/5 – loại u hiếm, vị trí đặc biệt khó, thường chỉ được phẫu thuật tại bệnh viện tuyến trên, một tin vui cho người dân miền núi.

Hình ảnh khối u tủy cổ trên phim chụp Cộng hưởng từ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tay chân yếu, đi lại khó khăn, tay phải liên tục bị đau và co giật do khối u chèn ép mạnh vào tủy sống. Kết quả chụp Cộng hưởng từ cho thấy khối u nằm ở mặt trước tủy sống cổ C4/5, chiếm tới 2/3 diện tích ống sống, gây chèn ép nặng nề và nguy cơ liệt tứ chi nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau nhiều giờ phẫu thuật tỉ mỉ dưới kính vi phẫu, ê-kíp đã bóc tách và lấy trọn khối u, bảo tồn an toàn cấu trúc tủy sống. Ngay sau mổ, triệu chứng chèn ép cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 5 ngày, người bệnh đã có thể đi lại bình thường.

Kiểm tra và hỗ trợ vận động cho người bệnh sau phẫu thuật.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Như Hiển, Phó Giám đốc -Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết: "U màng tủy mặt trước cổ C4/5 là một trong những vị trí phẫu thuật khó nhất. Khối u chiếm 2/3 lòng ống sống, chèn ép nặng lên tủy, nguy cơ biến chứng rất cao: từ rối loạn hô hấp, rối loạn cơ vòng cho tới liệt tứ chi không hồi phục. Trong quá trình mổ, chỉ cần thao tác sai lệch vài milimet cũng có thể gây tổn thương tủy sống vĩnh viễn. Mặt khác, việc lấy hết được u tủy vùng này phải cắt mở rộng màng cứng tủy, việc vá kín lại sau đó cũng rất khó khăn. Việc ca mổ thành công, bệnh nhân hồi phục tốt cho thấy đội ngũ đã làm chủ được kỹ thuật vi phẫu thần kinh – cột sống ở mức cao." Thành công này khẳng định năng lực của bệnh viện trong việc triển khai những kỹ thuật phức tạp ngay tại tuyến tỉnh. Người dân có thể yên tâm điều trị tại chỗ, giảm chi phí, giảm rủi ro khi chuyển tuyến xa.

Linh Trang