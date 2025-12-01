Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt - Trung tâm Ung bướu và Xạ trị hiện đại

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, tiền thân là Phòng khám đa khoa Quán Sứ (thành lập năm 2005), sau 20 năm phát triển đã trở thành địa chỉ y tế uy tín hàng đầu khu vực phía Bắc với 1 cơ sở tại Thành phố Hà Nội và 2 cơ sở tại tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt là trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị ung thư.

Hiện nay, Hệ thống Y tế Lạc Việt có 700 giường nội trú và 300 giường kế hoạch, tạo nên môi trường điều trị khép kín, tiện nghi, an toàn. Với tôn chỉ hoạt động “Chăm sóc bạn bằng cả trái tim”, bệnh viện luôn lấy chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm, không ngừng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đưa vào vận hành Hệ thống xạ trị gia tốc Synergy 160 lá, do hãng Elekta (Vương quốc Anh) sản xuất – thiết bị nằm trong nhóm công nghệ xạ trị hiện đại bậc nhất Việt Nam, cho phép thực hiện nhiều kỹ thuật cao như: Xạ trị biến liều (IMRT); Xạ trị điều biến thể tích (VMAT)... Đồng thời, áp dụng phác đồ điều trị ung thư đa mô thức – kết hợp xạ trị, hóa trị, phẫu thuật, liệu pháp miễn dịch, điều trị thuốc đích và chăm sóc giảm nhẹ. Mỗi bệnh nhân sẽ được hội chẩn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa ung bướu giàu kinh nghiệm. Từ đó, xây dựng phác đồ cá thể hóa, phù hợp với từng giai đoạn và thể trạng bệnh nhân.

Y, bác sĩ Bệnh viện Lạc Việt luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân

Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Chị L.T.H (xã Lập Thạch - Phú Thọ), bệnh nhân từng được chẩn đoán Ung thư lợi hàm phải, di căn hạch cổ, thể trạng suy kiệt được các bác sĩ chuyên Khoa Nội Ung bướu – Chăm sóc giảm nhẹ tiếp nhận, theo sát từng chỉ số, từng phản ứng của chị để điều chỉnh phác đồ cho phù hợp.

Bên cạnh điều trị bằng thuốc, chị được tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn các bài tập nhẹ để cải thiện sức cơ, phục hồi chức năng. Những ngày đầu điều trị, nhìn bệnh nhân chưa đầy 35kg, gầy yếu, tinh thần rệu rã, các bác sĩ hiểu rằng bên cạnh phác đồ chuyên môn, họ còn phải chữa cả nỗi đau tâm lý cho chị.

Bác sĩ CKI. Lê Thị Đức Quỳnh, Khoa Nội Ung bướu - Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt chia sẻ: Bác sĩ đã xây dựng một phác đồ điều trị riêng phù hợp với thể trạng suy kiệt, kết hợp xạ trị, hóa trị và chăm sóc dinh dưỡng nhằm giúp bệnh nhân tránh tình trạng sụt cân thêm.

33 mũi xạ trị đầu tiên là những ngày tháng vô cùng khắc nghiệt. Cơn đau bỏng rát từ vùng hàm lan xuống cổ, khiến chị H gần như không thể ăn, không thể ngủ. Có lúc chị muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng bên cạnh chị lúc nào cũng có bóng dáng của người chồng - anh K.T.V chăm sóc từng muỗng cháo, từng thìa sữa, động viên từng câu từng chữ. Và có cả các bác sĩ, điều dưỡng luôn túc trực, luôn nhẹ nhàng hỏi han, trấn an và kịp thời xử lý mọi biến chứng từ xạ trị.

Từ sự tận tâm của nhân viên y tế, chị dần cảm nhận được niềm tin trở lại, chị không còn muốn bỏ cuộc nữa. Chị muốn sống – vì chồng, vì con, vì chính mình.

Sau gần 2 năm kiên trì điều trị với 26 đợt hóa – xạ trị, sức khỏe của chị H cải thiện vượt mong đợi: Bệnh ung thư lợi hàm đã đáp ứng một phần; hạch cổ di căn đã biến mất hoàn toàn; tổn thương ác tính ở lợi hàm giảm còn một nửa, cân nặng tăng lên, tinh thần lạc quan, đi lại nhanh nhẹn.

“Là một bệnh nhân ung thư, tôi đã trải qua nhiều lo lắng và mệt mỏi, nhưng hành trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã mang lại cho tôi niềm tin và hy vọng mới. Tôi biết ơn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã xây dựng phác đồ điều trị riêng, cùng sự hỗ trợ giá thuốc từ bảo hiểm y tế giúp giảm bớt gánh nặng chi phí. Cơ sở vật chất hiện đại, sạch sẽ khiến tôi luôn cảm thấy an tâm và được chăm sóc đúng cách. Tôi mong rằng mọi bệnh nhân ung thư đều tìm được một nơi uy tín, an toàn như Lạc Việt để vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật” - chị L.T.H chia sẻ.

Hiểu rõ khó khăn của bệnh nhân ung thư, Lạc Việt đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhân đạo, giảm chi phí điều trị, như: Xạ trị 0 đồng, Sẻ chia gánh nặng ung thư... cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với hệ thống máy móc hiện đại, phác đồ điều trị cá thể hóa, quy trình chăm sóc toàn diện, Bệnh viện Lạc Việt luôn đồng hành cùng người bệnh, không chỉ giúp nâng cao cơ hội sống, kéo dài tuổi thọ mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn trong suốt và sau quá trình điều trị.

Thu Uyên