Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển, nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại vào hoạt động quản lý, khám chữa bệnh toàn diện.

Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, hoạt động chuyên môn sản phụ khoa và nhi khoa với quy mô 500 giường bệnh. Thực hiện chuyển đổi số, từ ngày 1/1/2024, bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim, lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho in giấy, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt... Các hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm bệnh án điện tử, hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm, hệ thống thông tin lưu và thu nhận hình ảnh, hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa được kết nối thông suốt với nhau trên nền tảng công nghệ thông tin, tạo sự đồng bộ, chính xác, khoa học ở tất cả các khâu, quy trình.

Chuyển đổi số toàn diện giúp Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Đức Khánh, Khoa Hô hấp chia sẻ: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh đã nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành. Cụ thể, việc quản lý hồ sơ bệnh án được chính xác, chặt chẽ; thông tin bệnh nhân được cập nhật và khai thác nhanh chóng, chính xác đã hỗ trợ bác sĩ rất nhiều trong việc ra quyết định điều trị kịp thời. Đồng thời, giúp đơn giản hóa thủ tục, các loại giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Hiện người dân có thể đăng ký khám bệnh qua điện thoại hoặc ứng dụng di động, khi đến khám chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chíp hoặc sử dụng ứng dụng VneID trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Có được kết quả trên, ngoài hệ thống mạng nội bộ đã được đầu tư đồng bộ với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại để khám chữa bệnh, hằng năm, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc đã đầu tư từ 1-2 tỷ đồng để nâng cấp, bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số và bệnh án điện tử như: máy chủ, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, thiết bị đọc và in bacode, thiết bị lấy vân tay, màn hình Led... Ngoài ra, bệnh viện còn mở các lớp tập huấn sử dụng phần mềm: HIS, LIS, PACS, EMR, chữ ký số... đảm bảo 100% cán bộ các khoa, phòng sử dụng thành thạo các phần mềm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ, đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua, bệnh viện đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Theo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh luôn ở mức cao, đạt trên 98%. Hằng ngày, bệnh viện tiếp nhận khám bệnh cho từ 200 - 300 lượt người khám bệnh ngoại trú và điều trị cho hơn 400 bệnh nhân nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt hơn 80%.

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành bệnh viện thông minh, phát triển toàn diện, chuyên sâu nhằm mang lại chất lượng, dịch vụ tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ nhỏ, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, đầu tư hệ thống wifi quản lý tập trung; phát triển các phần mềm chuyên ngành App cho bệnh nhân; phần mềm quản lý trang thiết bị; phần mềm quản lý nhân sự; các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành của bệnh viện...

Hướng tới các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng Big Data kết hợp AI để gợi ý phác đồ điều trị tối ưu dựa trên dữ liệu bệnh án, hình ảnh chẩn đoán, kết quả xét nghiệm; IOT kết nối các thiết bị y tế với phần mềm quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ và xây dựng văn hóa số; quản lý chất lượng và minh bạch thông tin. Đồng thời, bệnh viện đang tập trung vào các kỹ thuật chuyên sâu như: Thay máu sơ sinh, bơm sunfactant, thở máy, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng và cực non đối với chuyên ngành nhi khoa. Mổ cắt tử cung nội soi, rau cài răng lược, phẫu thuật ung thư vú, ung thư phụ khoa, các kỹ thuật thuộc chuyên ngành IVF đối với chuyên ngành Sản khoa...

Trần Tỉnh