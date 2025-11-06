Hiền Lương đẩy mạnh xây dựng chính quyền số

Từ khi đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập xã Hiền Lương và xã Xuân Áng cũ, chính quyền xã Hiền Lương đã nhanh chóng xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Với quyết tâm cao, Hiền Lương không chỉ bắt nhịp nhanh mà còn trở thành một trong những địa phương tiên phong trên địa bàn tỉnh đưa công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau sáp nhập, xã Hiền Lương có diện tích tự nhiên gần 82 km2, dân số hơn 22.000 người, phân bố ở 32 khu dân cư. Yếu tố đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa quy trình, đồng bộ hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình cụ thể hóa mục tiêu CĐS, đảm bảo an toàn thông tin mạng và xây dựng chính quyền điện tử. Công tác này được gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Theo đó, xã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức đến cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về tính tất yếu, cấp thiết của CĐS nhằm chuyển đổi nhận thức, hình thành tư duy mới cho cả hệ thống chính trị trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong giai đoạn phát triển mới.

Xã Hiền Lương đưa vào vận hành Kiosk thông minh mang lại nhiều lợi ích, góp phần xây dựng chính quyền số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hiền Lương thường trực tại 2 điểm. Trụ sở chính đặt tại trụ sở UBND xã Xuân Áng (cũ) và điểm tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả đặt tại trụ sở UBND xã Hiền Lương (cũ). Trung tâm đã được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết bị máy móc hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và việc vận hành thực hiện các thủ tục hành chính. Điểm nhấn quan trọng là tháng 10 vừa qua, Viện sáng tạo và CĐS (ICDT) tổ chức lễ bàn giao, đưa vào sử dụng Kiosk thông minh ứng dụng AI trong hành chính công cấp xã cho xã Hiền Lương, tạo bước tiến mới trong xây dựng chính quyền số.

Chia sẻ về lợi ích mà ứng dụng AI mang lại trong giải quyết các thủ tục hành chính cấp xã tại lễ bàn giao Kiosk thông minh cho xã Hiền Lương, ThS. Phạm Trung Thành - Viện trưởng Viện Sáng tạo và CĐS cho biết: Thiết bị tự động hóa này được tích hợp công nghệ AI và kết nối trực tiếp với Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp quy trình sử dụng trở nên đơn giản và nhanh chóng. Người dân chỉ cần quét thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc nhập mã định danh cá nhân tại màn hình cảm ứng. Hệ thống tự động nhận diện thông tin, hướng dẫn chọn thủ tục qua 2 luồng: Màn hình cảm ứng hoặc bằng giọng nói. Sau đó, người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng chọn các thủ tục như: Đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, khai sinh... Sau khi điền biểu mẫu điện tử, hệ thống sẽ kiểm tra tự động và in phiếu hẹn, rồi chuyển hồ sơ điện tử đến cán bộ Trung tâm PVHCC phụ trách để tiếp tục xử lý. Việc triển khai Kiosk thông minh mang lại lợi ích kép: Giúp người dân, cán bộ tiết kiệm thời gian, giảm tình trạng ùn ứ, chờ đợi tại quầy giao dịch. Đồng thời, hệ thống đảm bảo tính minh bạch cao nhờ việc lưu trữ dữ liệu điện tử, góp phần đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn, hướng tới nền hành chính hiện đại, không giấy tờ.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ AI tại Trung tâm PVHCC, xã Hiền Lương đang dồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Với mục tiêu trong tháng 11/2025, trung tâm phấn đấu đạt hơn 98% hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến, đảm bảo trả kết quả đúng và trước hạn đạt hơn 99%. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Phạm Ngọc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã cho biết: "Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của xã quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thường trực tại trung tâm, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Phát huy hiệu quả Kiosk thông minh để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hỗ trợ người dân nộp hồ sơ qua môi trường mạng ngay tại trung tâm thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng”...

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến các khu dân cư và sự đồng thuận, chung tay hưởng ứng tham gia của người dân, doanh nghiệp, xã Hiền Lương đang góp phần quan trọng vào mục tiêu chung của tỉnh: Xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hồng Nhung