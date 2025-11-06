Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, đóng vai trò then chốt trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước. Thời gian qua, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số vào công tác điều hành, quản lý đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đổi mới tư duy quản lý – hướng tới chính quyền số

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số được ban hành đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quá trình triển khai.

Nhiều địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo. Việc này thể hiện quyết tâm chính trị cao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Hiện nay, phần lớn các cơ quan hành chính nhà nước đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, chữ ký số chuyên dùng, và triển khai phần mềm “một cửa điện tử” kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính được thực hiện trực tuyến, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh được hoàn thiện, triển khai đồng bộ, thống nhất và đang cung cấp 2.135 TTHC để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 885 thủ tục (chiếm 42%); dịch vụ công trực tuyến một phần là 1.183 thủ tục (chiếm 55%) và chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 67 (chiếm 3%). Tính từ 01/7 đến hết tháng 10, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 90-93%; Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 85,77%; Triển khai số hóa hồ sơ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC, đến nay toàn tỉnh có tỷ lệ hồ sơ số hóa, kết quả giải quyết TTHC đạt 83,20% và tỷ lệ tái sử dụng kết quả số hóa đạt 80,47%. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Phú Thọ xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Nghĩa trang bị máy tra cứu thông tin phục vụ người dân đến giao dịch hành chính

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai khoảng 2.500 đơn vị với gần 30.000 tài khoản sử dụng. 100% hồ sơ được các cơ quan, đơn vị xử lý trên môi trường điện tử.

Song song đó, nhiều tiện ích đã được triển khai phục vụ công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho các cơ quan và cán bộ, công chức như: hệ thống phòng họp không giấy tờ; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức; triển khai các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác thống kê, báo cáo... được triển khai đồng bộ, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch.

Hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ

Từ ngày 10/9/2025, đưa vào sử dụng thí điểm Chatbot ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh tại 03 khu vực và 06 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã gồm: Phường Việt Trì, Phường Vĩnh Yên, Phường Yên Hòa, xã Thổ Tang, xã Phùng Nguyên xã Yên Trị.

Một số các xã, phường đã chủ động nghiên cứu, thí điểm sử dụng các công cụ, phần mềm trong hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý công việc như: ứng dụng AI tại xã Hiền Lương, xã Lương Sơn... Việc ứng dụng công nghệ bước đầu đã mang lại một số kết quả tích cực, giảm tải cho cán bộ công chức trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công; đồng thời hỗ trợ người dân nhanh chóng, dễ dàng tiếp cận và thực hiện các TTHC.

Xã Lương Sơn thực hiện phòng họp không giấy tờ

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, song quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức vẫn còn gặp không ít khó khăn: hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, nguồn nhân lực số còn hạn chế, nhận thức và thói quen làm việc truyền thống chưa thay đổi toàn diện.

Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm. Thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng, an toàn thông tin mạng. Cùng với đó, việc phát triển các nền tảng số dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân tốt hơn, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số – nền tảng tỉnh Phú Thọ phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Đinh Thắng