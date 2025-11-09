Tuyên truyền, thi hành pháp luật và chuyển đổi số - Góc nhìn từ cơ sở

Sau ngày 1/7/2025, khi tỉnh Phú Thọ mới chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyên truyền, thi hành pháp luật gắn với chuyển đổi số được xác định là một trong những trọng tâm hàng đầu của tỉnh. Nhìn từ phía cơ sở, có thể thấy rõ sự chuyển động mạnh mẽ trong nhận thức, cách làm và hiệu quả lan tỏa của mô hình này.

Ngay sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ nhớ. Các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt chi bộ, tổ tự quản đều được lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật và chuyển đổi số, giúp người dân không chỉ nắm được quy định mới mà còn biết cách ứng dụng công nghệ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Cán bộ và nhân dân phường Vĩnh Phúc tìm hiểu các tài liệu về pháp luật tại một cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật” trên địa bàn

Tại các khu vực đô thị như Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình, mô hình “Ngày pháp luật ở cơ sở” được tổ chức định kỳ hằng tháng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Nhiều xã, phường đã sử dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử địa phương để truyền tải thông tin pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần hình thành thói quen tiếp cận thông tin qua môi trường số.

Sở Tư pháp phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng chuyên trang “Phổ biến pháp luật – Chuyển đổi số Phú Thọ” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tích hợp dữ liệu pháp lý, hệ thống hỏi – đáp trực tuyến và các bộ tài liệu hướng dẫn cho cán bộ cơ sở. Cách làm này giúp việc phổ biến, thi hành pháp luật trở nên thiết thực, trực quan hơn, giảm khoảng cách giữa cơ quan quản lý và người dân.

Dù có nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng nhìn từ góc độ cơ sở, công tác tuyên truyền và thi hành pháp luật vẫn đối mặt với không ít thách thức. Sau khi hợp nhất, đội ngũ cán bộ pháp chế, tư pháp – hộ tịch ở một số địa bàn còn thiếu về số lượng và chưa đồng đều về năng lực. Cơ sở vật chất, hạ tầng số ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa thật ổn định, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin pháp luật qua mạng đôi khi còn gián đoạn.

Một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nông dân và lao động phổ thông vẫn quen với cách làm truyền thống, chưa thật sự chủ động tiếp cận môi trường số. Nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành chưa được cập nhật kịp thời đến cấp cơ sở, dẫn đến tình trạng lúng túng trong áp dụng. Công tác tuyên truyền đôi lúc vẫn nặng về hình thức, thiếu sự tương tác hai chiều.

Điểm sáng dễ nhận thấy là tinh thần chủ động, sáng tạo từ cơ sở. Nhiều cán bộ trẻ đã trở thành hạt nhân lan tỏa chuyển đổi số, biến mạng xã hội, Zalo nhóm dân cư thành “cổng thông tin pháp luật mini” để chia sẻ quy định, hướng dẫn thủ tục hành chính, thông báo chính sách mới.

Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh sau khi mở rộng đã kết nối thông tin giữa các cơ quan chuyên môn và địa phương, tạo sự thông suốt trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân. Dữ liệu pháp luật, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, quản lý hộ tịch được số hóa đồng bộ, giúp việc thi hành pháp luật minh bạch và nhanh gọn hơn.

Phường Xuân Hòa là một trong những địa phương trong tỉnh được đánh giá cao về tinh thần, thái độ phục vụ gần dân, thân thiện và hiệu quả

Không chỉ trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể cũng tham gia mạnh mẽ vào tuyên truyền pháp luật gắn với chuyển đổi số. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân nhiều địa bàn đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm trực tuyến, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công điện tử. Đây chính là “cánh tay nối dài” giúp chủ trương lớn của tỉnh đi sâu vào đời sống.

Để công tác tuyên truyền, thi hành pháp luật gắn với chuyển đổi số đạt hiệu quả cao, điều quan trọng trước hết là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế, công chức làm công tác truyền thông và chuyển đổi số để họ vừa giỏi chuyên môn, vừa có kỹ năng tương tác với người dân trong môi trường số.

Các cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh ứng dụng nền tảng trực tuyến trong phổ biến pháp luật, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bằng video, infographic, hội thi trực tuyến... để người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ và chủ động hơn trong tìm hiểu pháp luật.

Việc triển khai “Ngày pháp luật số” trên quy mô toàn tỉnh là hướng đi phù hợp, tạo không gian sinh động để cán bộ và người dân cùng trao đổi, tìm hiểu, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ngành, tránh tình trạng manh mún, phân tán nguồn lực.

Đặt trong hành trình kiến tạo chính quyền địa phương 2 cấp năng động và hiện đại, công tác tuyên truyền, thi hành pháp luật và chuyển đổi số chính là chiếc cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Khi người dân hiểu luật, tin luật và sử dụng công nghệ để thực thi quyền của mình, cũng là lúc nền hành chính số – pháp quyền của tỉnh Phú Thọ được xây dựng vững chắc từ gốc.

Quang Nam