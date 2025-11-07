Tuổi trẻ xã Vân Sơn tiên phong trên hành trình chuyển đổi số

Xã Vân Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quyết Chiến, Vân Sơn, Ngổ Luông. Xã đang đứng trước một “ngã rẽ lịch sử” - phải vượt qua những khó khăn cố hữu của xã 135 (xã đặc biệt khó khăn) để trở thành Khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030. Trong hành trình ấy, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã đã và đang khẳng định vai trò “người mở đường” trong công cuộc chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vân Sơn vừa qua, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư đã giao cho tuổi trẻ địa phương “sứ mệnh kép”: tiên phong trong chuyển đổi số và kiến tạo du lịch trên nền tảng bản sắc văn hóa Mường. “Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sức trẻ và khả năng sáng tạo của thế hệ này. Thanh niên phải là người đi đầu, trực tiếp xây dựng thương hiệu du lịch số, quản trị kênh truyền thông “Khám phá Vân Sơn”, góp phần đạt chỉ tiêu giải quyết hồ sơ trực tuyến từ 80% trở lên” - đồng chí Nguyễn Duy Tư nhấn mạnh.

Thường trực Đảng ủy xã Vân Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vân Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên tinh thần đó, ngay sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn xã Vân Sơn đã nhanh chóng bắt tay vào các phần việc cụ thể. Trong việc xác thực định danh điện tử, ĐVTN phối hợp cùng Công an xã thu nhận và giải quyết 40 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cùng với đó, lực lượng ĐVTN còn hỗ trợ Ban Xây dựng Đảng cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” cho 767 đảng viên, góp phần thúc đẩy số hóa công tác Đảng ở cơ sở.

Công tác quản lý cư trú, đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai thông suốt với sự hỗ trợ từ các tổ công nghệ số cộng đồng do ĐVTN làm nòng cốt. Tính từ ngày 1/7 đến ngày 31/10/2025, Công an xã đã tiếp nhận, giải quyết 270 hồ sơ thường trú, 33 hồ sơ tạm trú, 42 hồ sơ lưu trú. Đặc biệt, 920/920 hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên được hoàn thành đúng tiến độ.

Trên thực tế, xã Vân Sơn hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về giao thông chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ, sản xuất nông nghiệp manh mún, giá trị gia tăng thấp. Tuy nhiên, chính trong gian khó ấy, tuổi trẻ Vân Sơn lại tỏa sáng bằng tinh thần tiên phong. Anh Bùi Quốc Thể - Bí thư Chi đoàn Công an xã chia sẻ: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là mang tinh thần đổi mới của tuổi trẻ vào từng hoạt động. Chi đoàn chúng tôi đang xây dựng “Tổ công nghệ số cộng đồng” để mỗi ĐVTN vừa là “sứ giả số” hỗ trợ người dân, vừa là “người kể chuyện số” để lan tỏa hình ảnh quê hương.

ĐVTN xã Vân Sơn ra quân tình nguyện hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh Bùi Quốc Thể, còn có Hà Văn Minh - đoàn viên Chi đoàn xóm Biệng, Đinh Thị Nguyệt - đoàn viên Chi đoàn xóm Hày Trên... luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân lớn tuổi đăng ký dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng mạng xã hội. Những gương mặt trẻ đang âm thầm làm nên “cuộc cách mạng số” từ bản làng, giúp người dân từng bước tiếp cận công nghệ, xóa bỏ khoảng cách số giữa miền núi và miền xuôi.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn xã Vân Sơn đã luôn xung kích, sáng tạo đạt nhiều kết quả nổi bật như: Giới thiệu 90 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 67 đồng chí được kết nạp Đảng; hoàn thành 12 công trình thanh niên, vượt 6 công trình so với chỉ tiêu; phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 lượt người dân và vận động 550 lượt máu tình nguyện. Đặc biệt, Đoàn xã đã động viên 92 thanh niên hăng hái, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, khẳng định tinh thần xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Bùi Văn Tuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Vân Sơn, bước vào giai đoạn mới, tuổi trẻ xã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng đội ngũ “Sứ giả số” và tổ công nghệ số tại 10 xóm vùng sâu, vùng xa, góp phần giải quyết thiếu hụt nhân lực công nghệ. Kiến tạo khởi nghiệp du lịch, vận hành “Vườn ươm khởi nghiệp trẻ OCOP và du lịch cộng đồng”, hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp về chế biến nông sản và homestay. Xung kích trên “mặt trận văn hóa số” - số hóa văn hóa Mường, phát triển đội ngũ sáng tạo nội dung trẻ nhằm quảng bá du lịch một cách hiện đại, văn minh trên tinh thần “mỗi đoàn viên là một hạt nhân lan tỏa tinh thần số, mỗi bản làng là một điểm sáng đổi mới”. Khẩu hiệu đó đang được tuổi trẻ Vân Sơn biến thành hành động cụ thể, góp phần đưa xã vùng cao này tiến nhanh hơn trên con đường hội nhập và phát triển.

Vương Tiến Hùng

Xã Vân Sơn