Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về dân cư

Xác định dữ liệu là “nguồn tài nguyên mới” của kỷ nguyên số, thời gian qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06). Từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều mô hình ứng dụng chuyển đổi số đã được các cấp, ngành của tỉnh triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, điều hành của hệ thống chính trị, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện, bền vững.

Không cần mất thời gian đi lại, chờ đợi, với khoảng 10 phút thao tác trên ứng dụng VNeID, anh Nguyễn Văn Hưởng, phường Vĩnh Yên đã hoàn thành thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến ngay tại nhà. Anh Hưởng chia sẻ: “Tôi đã cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2 nên có thể thực hiện được các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận lợi, không mất thời gian đi lại, chờ đợi. Ngoài việc thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng, ứng dụng VNeID còn cho phép tích hợp các giấy tờ như: Căn cước công dân (CCCD), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giấy phép lái xe... giúp giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo khi phải giao dịch hành chính”.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Tường hướng dẫn người dân quét mã QR để tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến.

Thực hiện Đề án 06, BHXH tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy để đăng ký khám, chữa bệnh BHYT. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương nâng cấp phần mềm, bổ sung trang thiết bị đảm bảo triển khai hiệu quả việc sử dụng ứng dụng VNeID và CCCD gắn chíp trong khám, chữa bệnh BHYT. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 3,2 triệu người (99,24%) tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh BHYT với hơn 8,8 triệu lượt tra cứu; trong đó có gần 7,7 triệu lượt tra cứu thành công.

Đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị Hảo cho biết: “Tôi không cần đem theo thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh bởi có thể sử dụng ứng dụng VNeID cài đặt trên điện thoại hoặc CCCD gắn chíp. Với những ứng dụng, tiện ích này, cán bộ y tế chỉ cần quét mã là có thể làm thủ tục đăng ký khám bệnh BHYT cho người dân, không phải kê khai nhiều như trước đây nên tiết kiệm thời gian, hạn chế việc phải đem theo nhiều loại giấy tờ khi đi khám, chữa bệnh...”.

Nhằm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, chia sẻ, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, thời gian qua, Công an tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thu thập dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tháo gỡ vướng mắc, làm sạch dữ liệu dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành thu nhận, làm sạch đối với hơn 3,9 triệu dữ liệu trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ bản hoàn thành cấp CCCD đối với công dân đủ điều kiện; cấp hơn 2,5 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó đã kích hoạt hơn 2,4 triệu tài khoản. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và các xã đang triển khai tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả và ổn định.

Để triển khai ứng dụng hiệu quả các tính năng của CCCD đối với các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân tham gia cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính.

Thực hiện Chỉ thị số 24, ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7116 nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, các Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã thực hiện không thu thành phần hồ sơ giấy tờ đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu; bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với việc triển khai tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, trong thời gian tới, các sở, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cắt giảm các thành phần hồ sơ đã được tích hợp trên VNeID thay thế giấy tờ vật lý đối với 113 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã và 133 thủ tục hành chính có nguồn dữ liệu đang khai thác từ các bộ, ngành. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để cá nhân, tổ chức chủ động kiểm tra, đồng bộ, tích hợp giấy tờ thuộc thẩm quyền quản lý vào tài khoản VNeID và sử dụng khi thực hiện các giao dịch; quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tuyệt đối không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình các loại giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng VNeID hoặc trong các cơ sở dữ liệu đã kết nối, chia sẻ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và những giải pháp đồng bộ, Phú Thọ đang từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu số đồng bộ, liên thông, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí, công sức mà còn nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Thúy Hường