Bí quyết nấu canh bóng bì thập cẩm truyền thống chuẩn vị Bắc

Trong mâm cỗ Tết của nhiều gia đình miền Bắc, canh bóng bì thập cẩm là món không thể thiếu. Món canh thanh đạm này là sự kết tinh của sự tinh tế, cầu kỳ và có giá trị dinh dưỡng cân bằng, giúp thanh nhiệt trong những ngày Tết.

Bát canh bóng bì thập cẩm hiện diện trên bàn thờ gia tiên vào dịp Tết như một biểu tượng của sự no đủ và khởi đầu hanh thông. Người miền Bắc, đặc biệt là người Hà Nội, coi canh bóng là thước đo sự đảm đang của người nội trợ. Bát canh đạt chuẩn phải có nước dùng trong vắt, vị ngọt thanh của xương, cái giòn sần sật của bóng bì và sắc màu rực rỡ từ rau củ.

Việc học cách nấu canh bóng bì truyền thống chuẩn vị Bắc không chỉ đơn thuần là nấu một món ăn, mà là cách lưu giữ hồn Tết Việt qua từng bát nước dùng thanh tao.

1. Chuẩn bị nguyên liệu để nấu canh bóng bì

Bát canh bóng bì thập cẩm trên mâm cỗ ngày Tết không chỉ là món ăn, mà là lời cầu chúc cho một năm mới đa sắc màu, trọn vẹn và an khang.

Để có một bát canh bóng bì thập cẩm ngon, khâu chọn nguyên liệu là quan trọng nhất. Mỗi nguyên liệu đại diện cho một màu sắc và hương vị riêng:

Bóng bì (Da lợn khô): Chọn loại bóng thăn, dày, trắng, không có mùi dầu cũ.

Xương bay/Xương ống lợn: Để ninh nước dùng trong và ngọt sâu.

Thịt nạc vai và giò sống: Để làm mọc vân và bóng bì cuộn.

Tôm khô và tôm tươi: Tăng vị ngọt tự nhiên.

Rau củ: Su hào, cà rốt, súp lơ xanh/trắng, đậu Hà Lan.

Nấm hương: Chọn nấm rừng loại nhỏ, thơm.

Gia vị: Nước mắm ngon, gừng, rượu trắng, tẩy bóng (nước gừng pha rượu).

2. Quy trình chế biến tỉ mỉ món canh bóng bì

Bước 1: Sơ chế bóng bì

Đây là bước rất quan trọng, bóng bì nếu không xử lý kỹ sẽ bị hôi. Cần ngâm bóng trong nước vo gạo cho mềm, sau đó bóp nhẹ với hỗn hợp rượu trắng và gừng giã nát. Công đoạn này giúp khử hoàn toàn mùi mỡ và làm bóng trắng, thơm hơn. Sau đó, vắt khô và thái miếng hình quả trám.

Bước 2: Ninh nước dùng

Xương ống cần chần qua nước sôi để khử mùi hôi. Cho xương vào nồi nước mới, thêm vài lát gừng và hành khô nướng. Bí kíp để nước dùng trong là không đậy vung và luôn hớt bọt liên tục. Đừng quên cho thêm vài con tôm khô vào ninh cùng để nước có vị ngọt thanh đặc trưng.

Bước 3: Làm mọc và sơ chế rau củ

Mọc vân: Trộn giò sống với nấm hương băm nhỏ, vê viên tròn.

Tạo hình: Su hào, cà rốt gọt vỏ, tỉa hoa mỏng. Súp lơ chẻ miếng vừa ăn. Chần sơ rau củ qua nước sôi rồi ngâm ngay vào nước đá để giữ màu tươi tắn.

3. Cách nấu canh bóng thả chuẩn vị

Khi nước dùng đã đạt độ ngọt, nêm nếm gia vị vừa miệng (nên dùng nước mắm cốt để dậy mùi thơm). Thả mọc vào nồi nước dùng, mọc nổi lên là đã chín, vớt ra. Tiếp đến là tôm nõn và rau củ. Lưu ý không nấu rau củ quá lâu để giữ độ giòn.

Cuối cùng, xếp bóng bì, rau củ, mọc, tôm vào bát tô lớn theo quy tắc: Màu xanh súp lơ, tiếp đến là su hào bên dưới rồi đến cà rốt, mọc, tôm và trên cùng là những miếng bóng bì mọng nước.

Từ từ rưới nước dùng thật nóng lên trên. Sức nóng của nước dùng sẽ làm bóng bì nở đều và thấm vị ngọt.

4. Giá trị dinh dưỡng của canh bóng bì cho sức khỏe ngày Tết

Không chỉ đẹp mắt, canh bóng bì còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao bởi những lợi ích như:

Giàu collagen: Bóng bì chứa hàm lượng collagen tự nhiên lớn, rất tốt cho làn da và xương khớp.

Thanh nhiệt, giải độc: Sự kết hợp của nhiều loại rau củ giúp cung cấp chất xơ và vitamin, hỗ trợ tiêu hóa khi cơ thể nạp quá nhiều bánh chưng, giò chả.

Cân bằng calo: Một bát canh bóng cung cấp đủ protein từ thịt và tôm nhưng lại rất ít chất béo xấu, giúp giảm cảm giác đầy bụng ngày Tết.

5. Lưu ý để canh bóng bì thơm ngon

Tuyệt đối không đun bóng bì quá lâu: Bóng sẽ bị nhũn nát và mất độ dai giòn.

Độ trong của nước: Nếu nước dùng bị đục, hãy dùng lòng trắng trứng gà đánh tan rồi đổ vào, bọt đục sẽ bám vào lòng trắng trứng, bạn chỉ cần vớt sạch là nước sẽ trong lại.

Hương vị: Canh bóng chuẩn Bắc không dùng mì chính hay đường, vị ngọt phải hoàn toàn từ xương và tôm.

Nấu canh bóng bì không khó nhưng đòi hỏi sự chăm chút của người làm bếp. Bát canh bóng nóng hổi trên mâm cỗ ngày Tết không chỉ là món ăn mà còn là một bức tranh xuân đầy màu sắc, nơi sự thanh mát của rau củ hòa quyện cùng vị ngọt thanh của nước dùng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng giữa những bữa tiệc Tết thịnh soạn.

Theo suckhoedoisong.vn