Bí thư chi bộ được dân quý, dân tin ở xóm Ong

Sáng sớm trên hồ sông Đà, làn sương bảng lảng phủ trên những lồng cá của bà con xóm Ong (xã Mường Hoa). Con đường bê tông mới mở rộng 6 mét, chạy thẳng vào Thung Bảng, tấp nập xe cộ qua lại. Phấn khởi trước sự đổi thay ấy, người dân thường nhắc đến một cái tên quen thuộc: anh Đinh Công Niệu - Bí thư chi bộ xóm Ong. Với cách làm dân vận khéo léo, nói đi đôi với làm, anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần, là người “dân quý, dân tin”.

Tháng 11/2024, hộ dân nuôi cá lồng ở xóm Ong (Mường Hoa) bắt đầu nuôi cá lồng trở lại sau sự cố cá chết hàng loạt. Bí thư chi bộ Đinh Công Niệu thường xuyên đến chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân trong quá trình chăm sóc các lồng cá.

Tiên phong trong phát triển kinh tế

Sinh ra và lớn lên ở xã Suối Hoa, nay là Mường Hoa, anh Đinh Công Niệu quen từng con dốc, từng lối mòn ở xóm Ong. Năm 2010, khi bà con còn tập trung canh tác trên nương ngô, ruộng lúa, ít ai nghĩ đến chuyện nuôi cá lồng trên hồ sông Đà. Chính anh Niệu là người đầu tiên mạnh dạn thử. Anh đóng bè, thả giống cá trắm đen, rô phi, cá lăng... Từ lồng cá đầu tiên, giờ đây gia đình anh đã mở rộng lên 8 lồng, cho thu nhập đều đặn 100 – 200 triệu đồng mỗi năm, đủ nuôi con cái học hành, dựng xây nhà cửa.

“Thấy anh Niệu làm được, chúng tôi mới dám làm theo,” ông Bùi Minh Tuấn, một hộ dân trong xóm kể. Được anh tận tình chỉ dẫn cách chọn giống, cho ăn, xử lý khi cá bệnh, đến nay xóm Ong đã có thêm hàng chục hộ nuôi cá với hơn 20 lồng, mang lại thu nhập khá. Từ chỗ chỉ quen với bắp ngô, củ sắn, bà con bắt đầu biết làm ăn hàng hóa, hướng đến kinh tế bền vững.

Không chỉ là người khởi xướng, anh Niệu còn là “thầy” của nhiều hộ. Anh bảo: “Mình đi trước, có sai thì sửa, có kinh nghiệm thì chia sẻ lại cho bà con. Miễn sao cả xóm cùng có đời sống khấm khá lên là vui.” Những lời nói giản dị ấy đã thành động lực để nhiều gia đình mạnh dạn đổi mới cách làm, thoát khỏi cái nghèo quanh năm.

Trên trang thông tin điện tử của xã, anh từng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi dê sinh sản – một mô hình giúp nhiều hộ có thêm thu nhập. Bài viết không cầu kỳ, chỉ là những ghi chép từ thực tế, nhưng đã trở thành tài liệu quý cho nông dân trong vùng.

Năm tháng trôi qua, từ một nông dân lam lũ, anh trở thành đảng viên rồi được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Gần 10 năm giữ cương vị, anh chọn cho mình một cách làm giản dị: đến tận từng hộ dân, lắng nghe từng câu chuyện, chia sẻ với từng hoàn cảnh.

“Bí thư Niệu ấy mà, lúc nào bà con cần là có mặt ngay", ông Bùi Minh Tuấn, ở xóm Ong cười hiền. “Có hôm nửa đêm mưa to, lo lồng cá trôi mất, nhà tôi gọi anh giúp là anh dậy đi ngay, chẳng nề hà. Ai dựng nhà mới, anh đến chúc mừng; ai hỏi cách làm ăn, anh ngồi trao đổi tỉ mỉ. Ở xóm này, anh Niệu không chỉ là Bí thư chi bộ nữa, mà như người thân trong mỗi gia đình vậy”.

Trong mắt mỗi đảng viên, Nhân dân xóm Ong, anh Niệu là người ít nói, nhưng đã hứa việc gì thì nhất định làm đến cùng. Chính cái cách “nói đi đôi với làm” ấy giúp anh tạo được niềm tin, để mỗi khi chi bộ cần vận động, bà con thường đồng lòng ngay.

Bí thư Đinh Công Niệu luôn đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng do cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động.

Hạt nhân dân vận khéo

Không chỉ tiên phong trong làm kinh tế, anh Niệu còn là người đứng mũi chịu sào trong những việc chung của cộng đồng. Năm 2024, khi xã Mường Hoa triển khai chủ trương mở tuyến đường liên xóm từ Ong đến Thung Bảng, bài toán khó nhất là đất. Tuyến đường rộng 6m phải đi qua hàng chục thửa ruộng, vườn cây. Thế nhưng, với sự vận động của chi bộ, 46 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 13.800 mét vuông đất, chặt bỏ cả cây cối, hoa màu mà không đòi hỏi bất kỳ khoản đền bù nào.

Ông Chị Bùi Thị Quyện, một người dân trong xóm nhớ lại: “Lúc đầu cũng nhiều hộ dân thấy băn khoăn, vì là đất canh tác. Nhưng nghe Bí thư Niệu phân tích, chúng tôi hiểu làm đường là cho mình, cho con cháu sau này. Anh còn đi từng nhà, nói chuyện với từng người dân. Thấy anh ấy gương mẫu, hiến đất nhà mình trước, chúng tôi cũng vui vẻ làm theo".

Con đường mở ra, xe máy, xe tải nhỏ đi băng băng, hàng hóa dễ tiêu thụ hơn. Những lối mòn bùn đất ngày nào giờ thành con đường bê tông thẳng tắp, sạch đẹp. Người dân bảo: “Công trình này có được là nhờ uy tín của Bí thư Niệu. Anh nói, dân nghe; anh làm, dân tin”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mường Hoa - Bùi Văn Thượng cũng đánh giá anh Niệu là “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhiều chủ trương, kế hoạch đưa xuống xóm, nếu qua tay người khác còn vướng, nhưng khi anh Niệu đứng ra thì mọi việc lại thuận lợi. Uy tín không đến từ chức danh, mà từ sự gắn bó, từ cách anh dấn thân cùng dân.

Niềm tin ấy không chỉ giúp chi bộ xóm Ong nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, mà còn trở thành vốn quý để bà con cùng nhau dựng xây quê hương.

Từ lồng cá trên hồ sông Đà đến con đường bê tông liên xóm, từ những thửa đất bà con tự nguyện hiến cho đến nếp sống đoàn kết chan hòa - dấu ấn của anh Đinh Công Niệu hiện diện rất rõ. Hình ảnh Bí thư chi bộ trẻ tuổi, giản dị, gần dân đã tạo nên niềm tin vững chắc. Đó cũng là minh chứng rằng: ở bất cứ cấp nào, chỉ cần có tâm, biết dựa vào dân và vì dân, thì phong trào sẽ lan tỏa, nông thôn mới sẽ không còn là đích đến xa vời.

Nguyễn Yến