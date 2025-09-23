Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chỉ đạo đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ, ngày 23/9, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với 148 điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới đi vào vận hành và thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức chính quyền hai cấp với khối lượng công việc rất lớn nhưng các nội dung, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Chỉ đạo tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bước đầu có hiệu quả tích cực.

Tỉnh Phú Thọ luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả đánh giá trên hệ thống giám sát của Trung ương. Giai đoạn 1, tỉnh Phú Thọ sớm đạt trạng thái Xanh cấp tỉnh ngay trong tháng 7/2025, dẫn đầu cả nước về vận hành trung tâm dịch vụ hành chính công cấp xã từ 23/7/2025, 100% xã, phường đã đạt trạng thái Xanh. Giai đoạn 2, Phú Thọ đang là địa phương có kết quả tốt nhất cả nước.

Nhiều cơ quan rất năng động, sáng tạo trong việc triển khai các ứng dụng số trong điều hành, giải quyết công việc; tạo niềm tin về khả năng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến ngày 21/9/2025, các nhiệm vụ Trung ương giao là 135 nhiệm vụ, trong đó: Hoàn thành 79/135 nhiệm vụ, đang thực hiện 56/135 nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Đảng ủy xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo của cấp mình.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số tồn tại, hạn chế như: hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ, nhiều máy tính cũ, cấu hình thấp, đường truyền internet tại một số địa bàn miền núi chưa ổn định; nguồn nhân lực về chuyển đổi số còn hạn chế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; toàn tỉnh còn 24 điểm lõm sóng di động được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong -Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả các ngành của tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo của tỉnh, các xã phường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định. Do đó, thời gian tới, cần triển khai với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết liệt, đặt mục tiêu cao để phấn đấu. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức số cho cán bộ, công chức và nhân dân. Triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, “học tập số” đồng thời, tiếp tục chuẩn hóa Trung tâm hành chính công các cấp theo mô hình “một cửa số”; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, rút ngắn thời gian, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách riêng cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng số; tổ chức đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống cơ sở dữ liệu, khắc phục lỗ hổng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn hệ thống.

Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thường xuyên, sát sao. UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực, nhân sự, phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị đều có cán bộ phụ trách chuyên sâu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị, tập huấn cho các xã, phường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, ban chỉ đạo các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chủ động, quyết liệt hơn trong triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

