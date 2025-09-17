Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pà Cò

Ngày 17/9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pà Cò.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Di - TUV, Bí thư Đảng ủy xã Mai Châu cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH T.Ư Đảng kết luận tại buổi làm việc

Xã Pà Cò được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã, gồm: Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò và một phần diện tích, dân số của xã Đồng Tân. Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên 115,764km2, quy mô dân số 11.190 người. Trên địa bàn xã có các dân tộc Mông, Thái, Mường, Dao, Kinh... cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số chiếm 64,2%.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nêu cao tinh thần chủ động trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã ngay sau khi đi vào hoạt động đã tập trung thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp theo quy định, phục vụ tổ chức, cá nhân đạt kết quả tốt nhất.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 12/9/2025, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 639 hồ sơ, trong đó 612 hồ sơ trực tuyến; 27 hồ sơ trực tiếp. Đã giải quyết xong 613 hồ sơ trước hạn; 26 hồ sơ đang giải quyết.

Trong 9 tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 285/261 triệu đồng, đạt 109,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trồng rừng mới được 245,79ha, trồng cây phân tán 40.590 cây.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc

Trên địa bàn xã duy trì 4 Công ty, 8 hợp tác xã và 155 hộ kinh doanh; có 1/9 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 11,11%. Thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên đường trục xã, liên xã và trục xóm 47,6km, ước ngày công huy động 2.329 ngày công. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo được quan tâm sâu sát, tổng số nhà theo kế hoạch được duyệt 118 nhà, trong đó 114 nhà đã hoàn thành; 4 nhà chưa khởi công.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tham gia ý kiến trong buổi làm việc

Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong điều kiện mới sau sáp nhập đơn vị hành chính, một số nhiệm vụ của xã triển khai còn lúng túng, thiếu đồng bộ. Một số cán bộ, công chức mới tiếp cận nhiệm vụ còn thiếu kinh nghiệm. Cơ sở vật chất còn thiếu, hầu hết đã xuống cấp, cần sửa chữa nâng cấp và thay thế. Quy hoạch chung xây dựng xã mới chưa được điều chỉnh, do đó các định hướng phát triển kinh tế - xã hội chưa có cơ sở triển khai, thực hiện.

Hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn một số hạn chế. Do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, đồng bào dân tộc chiếm đa số nên công tác đảm bảo an ninh, trật tự còn gặp khó khăn; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; tiềm ẩn nguy cơ các tệ nạn xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi những thế mạnh và những khó khăn của xã Pà Cò khi triển khai chính quyền 2 cấp cũng như sáp nhập xã, tình hình ANTT, đánh giá lại hiệu quả các dự án trên địa bàn, vấn đề quy hoạch giao thông, môi trường, đất ở, đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển du lịch xanh, nông nghiệp... nhằm nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nhân dân trên địa bàn.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Pà Cò đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: Tiếp tục bổ sung kinh phí hỗ trợ để đầu tư mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất còn thiếu; sửa chữa, xây thêm phòng làm việc, nhà công vụ cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chuyên môn, hướng dẫn triển khai các quy trình hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức; mở rộng, nâng cấp đoạn QL15 sang QL6 và các tuyến đường hiện có trên địa bàn xã để thuận tiện cho việc đi lại; đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt; tiếp tục thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình cũ về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò (nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ); xem xét hỗ trợ kinh phí nuôi bán trú cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn học sinh học hai buổi/ngày...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng quà cho người có uy tín xã Pà Cò

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tặng quà cho người có uy tín xã Pà Cò

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pà Cò trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ùy đề nghị xã Pà Cò với tâm thế mới, quyết tâm mới, đặt ra mục tiêu cao, đoàn kết phấn đấu tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, cập nhật chương trình hành động, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, nhất là sau khi tham khảo nghị quyết của tỉnh, của Trung ương. Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn. Rà soát điều chỉnh các quy hoạch xã, đất đai, nước, rừng. Tận dụng lợi thế của xã về khí hậu, văn hóa bản sắc, tập trung phát triển dịch vụ nông nghiệp, sinh thái.

Đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Quan tâm đầu tư giáo dục, y tế vùng cao. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đối tượng chính sách. Làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chủ động xử lý mọi tình huống. Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy...

Đối với những đề xuất, kiến nghị của xã Pà Cò, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pà Cò

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác thăm mô hình sản xuất trồng cà chua trong nhà lưới tại xã Pà Cò

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và đoàn công tác đã khảo sát, nắm tình hình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pà Cò, thăm mô hình sản xuất trồng cà chua trong nhà lưới, tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn xã.

Hồng Trung