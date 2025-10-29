Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy: Hành động quyết liệt, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển năng động vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Chiều 29/10, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình bày các báo cáo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 3 nội dung trọng tâm. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng phát triển của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh rõ đặc trưng của tỉnh sau hợp nhất; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định cụ thể, sát thực tiễn. Công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc .

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy đã chỉ đạo bài bản, quyết liệt, bám sát mục tiêu, quan điểm của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh. Bộ máy tổ chức được sắp xếp tinh gọn, giảm 65,2% tổ chức hành chính cấp tỉnh; 27,8% đơn vị sự nghiệp và hơn 60% số phòng, ban chuyên môn thuộc sở. Việc kiện toàn, bố trí nhân sự được triển khai đồng bộ, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành ổn định, hiệu quả.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật: toàn tỉnh đã ban hành trên 3.000 văn bản chỉ đạo, tổ chức gần 2.000 hội nghị tuyên truyền, thực hiện hơn 5.300 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm kinh tế trên 356 tỷ đồng; khởi tố 157 vụ/431 bị can, xét xử 147 vụ/385 bị cáo; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn điều tra đạt 88,5%.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, hạn chế và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; đồng thời khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với các báo cáo tổng kết được trình tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, được Trung ương đánh giá cao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sớm ban hành văn bản triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội trong tháng 11/2025; cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, khả thi, tập trung thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 giải pháp chủ yếu, hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, nêu gương người đứng đầu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm sai phạm; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy kêu gọi toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, đoàn kết, hành động quyết liệt, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, góp phần đưa Phú Thọ phát triển nhanh, toàn diện, trở thành trung tâm động lực của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho các tổ chức đảng, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Yến