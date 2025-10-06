Biến lợi thế thành động lực phát triển

Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và không gian rộng mở hơn. Vị trí tiếp giáp 7 tỉnh, thành phố, nằm trên các hành lang kinh tế lớn của cả nước, cùng hạ tầng kết nối liên vùng đa dạng đã tạo cho tỉnh lợi thế nhất định trong kết nối và thu hút đầu tư. Để biến lợi thế thành động lực phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là giải pháp quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng sức hút của Phú Thọ đối với các nhà đầu tư.

Thời gian qua, cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng, Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính theo hướng hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong cung cấp dịch vụ công. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tỉnh cơ bản thông suốt, đến nay, có trên 2.100 thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, trong quý III/2025, tỉnh đạt 85,6 điểm, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố.

Công ty TNHH YB Việt Nam (Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành, xã Chí Tiên) chuyên sản xuất mô tơ rung cho điện thoại di động xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, các sở, ngành thường xuyên làm việc với doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối với các nhà đầu tư chiến lược để thu hút dự án lớn, dự án công nghệ cao, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: Công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, logistics, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp... Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, đổi mới cách thức, phương pháp thu hút đầu tư theo hướng chủ động, tích cực; kêu gọi đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các đối tác tiềm năng, trong đó chú trọng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Công ty cổ phần Nhôm Việt Pháp (Khu công nghiệp Trung Hà, xã Tam Nông) chuyên sản xuất nhôm thanh định hình, nhôm thỏi, tạo việc làm ổn định cho 120 lao động, doanh thu đạt trên 450 tỷ đồng mỗi năm. Ông Vũ Văn Phụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: “Phú Thọ có môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đó là điều quan trọng nhất để doanh nghiệp lựa chọn đầu tư và yên tâm phát triển. Tỉnh không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kết nối mà còn ghi dấu ấn ở sự đồng hành thực chất của chính quyền. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, mở ra thị trường lớn hơn, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh hơn, tạo thêm động lực để doanh nghiệp chúng tôi mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ các quốc gia quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ước tính trong 5 năm (2021 - 2025), toàn tỉnh thu hút được 596 dự án DDI với tổng vốn đăng ký trên 171 nghìn tỷ đồng và 230 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 3,5 tỷ USD. Huy động nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng khá, đạt gần 599 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 13,6%/năm. Tính riêng 9 tháng năm nay, thu hút FDI ước đạt 912,5 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ; thu hút DDI ước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước; có trên 4.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Khu vực công nghiệp - xây dựng giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với tỷ lệ 53%. Hiện nay, tỉnh đang tập trung tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án lớn. Toàn tỉnh có 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 846 dự án đầu tư thứ cấp. Đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết: “Các khu công nghiệp đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển của tỉnh thông qua việc thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư, bổ sung nguồn lực cho tổng vốn đầu tư xã hội và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Để phát huy lợi thế trong thu hút đầu tư, các khu công nghiệp ưu tiên thu hút dự án phù hợp định hướng công nghiệp của tỉnh, thân thiện với môi trường, công nghệ cao, quy mô lớn, có khả năng đóng góp ngân sách và phù hợp với đặc thù từng khu”.

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng Đề án “Thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế chiến lược đến đầu tư tại tỉnh”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các định hướng lớn của Trung ương về thu hút đầu tư thế hệ mới.

Với quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch sẽ là nền tảng để Phú Thọ huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Nguyễn Huế