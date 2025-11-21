Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại xã Thịnh Minh

Sáng 21/11, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Thịnh Minh. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng các nhà thầu, đơn vị liên quan.

Các dự án lớn trên địa bàn xã Thịnh Minh gồm: Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh, KCN Yên Quang, đường vào KCN Yên Quang kết hợp phục vụ dân sinh và một số dự án khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ và công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Quang Tiến - Thịnh Minh.

Theo UBND xã Thịnh Minh, toàn xã hiện có 7 dự án lớn đang triển khai. Trong đó, dự án đường Quang Tiến – Thịnh Minh có tổng chiều dài 8,13km, tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng. Dự án phải thu hồi trên 228.000m2 đất, đến nay đã bàn giao 222.000m2, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính.

Đối với Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh gồm 3 hợp phần quan trọng. Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh có tổng vốn đầu tư 1.675 tỷ đồng, diện tích 87,33ha, cần thu hồi 77,6ha đất; đến thời điểm này đã kiểm đếm 58,3ha, đạt 75% khối lượng. Dự án KCN Thịnh Minh 1 có diện tích thu hồi đợt 1 khoảng 46,9ha; hiện đã kiểm đếm 14,5ha đất các loại của 87 hộ dân. Khu tái định cư KCN Thịnh Minh cũng đang được triển khai với diện tích quy hoạch 10,3ha, bảo đảm bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi dự án mở rộng.

Một trong những điểm nghẽn lớn là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Quang vẫn còn 6,2ha đất nông nghiệp chưa hoàn thành GPMB. Dự án cũng còn vướng mắc liên quan đến di chuyển trụ sở một số cơ quan cũ và giải quyết việc di dời một số hộ dân. UBND xã đã xây dựng phương án xử lý và đang báo cáo UBND tỉnh để xin chủ trương nhằm kịp thời tháo gỡ.

Tại dự án đường KCN Yên Quang kết hợp phục vụ dân sinh, tuyến đường dài 1,76km, thu hồi đất của 15 hộ dân. Hiện 8 hộ đã tạm ứng bàn giao khoảng 1ha mặt bằng phục vụ thi công. Còn 7 hộ với diện tích 0,8ha vẫn chưa hoàn thành GPMB.

Dự án đường nối Cụm công nghiệp Tiên Tiến với KCN Yên Quang kết hợp đường gom của đường Hòa Lạc - Hòa Bình dự kiến sẽ lấy ý kiến và hoàn thiện phương án để phê duyệt trước ngày 15/12/2025.

Đối với dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án KCN Yên Quang, đến nay đã phê duyệt 4,2/6,57 ha và chi trả xong GPMB 1,62ha. UBND xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án có văn bản đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực bàn giao hồ sơ tiền bồi thường các hộ đã được phê duyệt để chi trả, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Diện tích còn lại khoảng 1,5ha đang được rà soát nguồn gốc và phân loại đất để lập phương án.

Xã Thịnh Minh cũng đang phối hợp triển khai Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà (giai đoạn 1 và 2). Dự án đã bàn giao được 1,1/2,5 km mặt bằng sạch. Phần còn lại liên quan đến khoảng 80 hộ dân đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm, lập phương án và công khai dự thảo phương án dự kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Thịnh Minh trong chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác GPMB các dự án trọng điểm. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ GPMB các dự án đầu tư công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình rà soát tiến độ 7 dự án đang triển khai trên địa bàn; đảm bảo chậm nhất ngày 15/12/2025 phải giải ngân 100% vốn đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra. Các dự án chậm tiến độ phải khẩn trương kiểm đếm diện tích còn lại, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ GPMB, đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp. Phương án bồi thường, hỗ trợ cho khu vực cụm trường học phải được lập chi tiết, cụ thể.

Đối với Dự án đường nối Cụm công nghiệp Tiên Tiến - KCN Yên Quang, đồng chí Quách Tất Liêm yêu cầu xã tập trung chỉ đạo quyết liệt; đôn đốc các đơn vị thi công tăng tốc, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai ngay khi được bàn giao mặt bằng. Việc tuân thủ nghiêm các cam kết về tiến độ sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình thi công, đưa các dự án sớm vào hoạt động, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Thịnh Minh và khu vực.

Hồng Trung