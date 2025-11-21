Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

Đó là thông điệp mà nữ doanh nhân Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT ở khu 1 Vân Lĩnh, xã Thanh Ba muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng về ý chí và nghị lực vượt khó trong hành trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của mình.

Sinh ra trên vùng đất trồng chè, tuổi thơ của Lê Thị Hồng Phương luôn gắn liền với lời ru, tiếng hát thấm đượm hương vị chè. Nung nấu ý tưởng đưa hương vị chè của quê hương bay cao, vươn xa, Phương quyết tâm thi đỗ đại học và đầu tư thời gian học ngoại ngữ. Năm 2011, tốt nghiệp đại học cùng vốn tiếng Anh thành thạo, Lê Thị Hồng Phương quyết định làm việc cho một doanh nghiệp lớn trong ngành chè ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 năm tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm về sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ và cách thức xuất khẩu chè, Phương trở ra Bắc khởi nghiệp với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT tại Hà Nội, chuyên kinh doanh dòng sản phẩm chè xanh. Để thành phẩm chè sản xuất ra đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn vệ sinh, chuẩn thương hiệu, một lần nữa Phương đưa ra quyết định thay đổi địa bàn hoạt động về quê lập nghiệp.

Nữ doanh nhân Lê Thị Hồng Phương (bên phải) giới thiệu công nghệ đóng gói chè búp tím của đơn vị.

Trở về quê hương, Phương bắt tay tìm mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, thuê nhân công; nhanh chóng tổ chức liên kết với các hộ trồng chè, đồng thời trực tiếp hướng dẫn các hộ phương thức canh tác chè sạch theo hướng hữu cơ để tạo nguồn sản phẩm đầu vào đảm bảo chất lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, sản phẩm chè xanh của công ty đã được nhiều khách hàng biết đến.

Không dừng lại ở đó, năm 2020, Phương tiếp tục tìm cách khôi phục giống chè búp tím - một giống chè cổ quý hiếm, đặc sản của quê hương để tạo ra một dòng sản phẩm chè riêng có. Sau khi khảo sát kỹ lưỡng thổ nhưỡng, lựa chọn hộ sản xuất và tìm hiểu phương thức trồng, chăm sóc, đơn vị đã bắt tay liên kết với 20 hộ dân để đầu tư trồng chè búp tím. Hiện, diện tích chè búp tím nhân rộng lên đến 20 ha, được chăm sóc, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh, thu hái đúng tiêu chuẩn “1 tôm 2 lá”.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, mở rộng quy mô, đến nay, công ty đã có hệ sinh thái gồm nhà máy số 1 ở xã Thanh Ba, diện tích 7.140 m2, công suất 800 tấn thành phẩm/năm; nhà máy số 2 đặt tại xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, diện tích 14.000 m2, công suất 1.000 tấn chè xanh/năm. Công ty đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong nước, quốc tế. Đặc biệt, sản phẩm chè xanh của công ty đã xuất khẩu sang các nước khu vực Nam Á như Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Ấn Độ, Ả Rập, Đài Loan (Trung Quốc) và một số sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu như Đức, Anh, Hà Lan. Năm 2023, sản phẩm chè túi lọc búp tím Thanh Ba đạt chuẩn OCOP hạng 4 sao; đầu năm 2025, sản phẩm chè búp tím Thanh Ba được công nhận đạt chuẩn OCOP hạng 5 sao cấp quốc gia. Tổng doanh thu toàn công ty, bao gồm cả chè xanh và chè tím đạt khoảng 90 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động.

Cùng với làm tốt công tác sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn như xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ học bổng “Học sinh nghèo vượt khó”, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ xây dựng, tu sửa nhà văn hóa khu, hỗ trợ trường học mua sắm trang thiết bị học tập với số tiền hàng trăm triệu đồng. Năm 2023, Giám đốc Phương nhận đỡ đầu nuôi 2 trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành.

Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT Lê Thị Hồng Phương chia sẻ về con đường dẫn đến thành công của mình: "Hành trình khởi nghiệp của tôi thuận lợi có, khó khăn cũng nhiều. Song, để vươn lên thành công trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng chè - một lĩnh vực đòi hỏi phải kết hợp rất nhiều yếu tố mới chiếm được thị trường, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức hội phụ nữ thì ý chí và nghị lực là động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt mục tiêu. Khi có ý chí và nghị lực, sẽ tìm thấy và tạo ra con đường dẫn đến thành công, cho dù con đường đó có nhiều chông gai".

Phương Thảo