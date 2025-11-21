Tích cực chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) khi xóa bỏ thuế khoán”. Theo Đề án, từ ngày 1/1/2026, các HKD sẽ chuyển đổi phương pháp quản lý thuế từ khoán sang kê khai. Đây là bước chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế nhằm tăng cường tính minh bạch, công bằng và hiện đại trong hoạt động kinh doanh của HKD.

Ngành Thuế tỉnh tăng cường hỗ trợ, tư vấn và giới thiệu các giải pháp công nghệ giúp hộ kinh doanh dễ dàng thích ứng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Để thực hiện hiệu quả Đề án 3389 của Bộ Tài chính, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Thuế tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với HKD. Mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản lý thuế hiện đại, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của HKD; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT), kê khai, nộp thuế điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển ngành Thuế đến năm 2030; đảm bảo 100% HKD trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến chính sách mới, được hỗ trợ xử lý những vướng mắc kịp thời; hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, ngành Thuế tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tập trung chỉ đạo 16 Thuế cơ sở thực hiện thông điệp: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm HKD kê khai, minh bạch, hiện đại” theo phương thức “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, “cầm tay chỉ việc”, giải đáp trực tiếp để hỗ trợ HKD.

Đồng thời, ngành Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của HKD thực hiện chuyển đổi phương pháp kê khai; tích cực phối hợp với các nhà mạng, đơn vị giải pháp, ngân hàng... đồng hành hỗ trợ HKD kê khai thuế điện tử, cài đặt eTax Mobile, liên kết tài khoản, sử dụng HĐĐT, đảm bảo công nghệ không còn là rào cản đối với HKD.

Cùng với đó, ngành Thuế khảo sát thông tin của HKD, thành lập các tổ hỗ trợ lưu động tại các phường, xã, đặc biệt là các khu chợ, tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú... để hướng dẫn HKD chuyển đổi, hướng dẫn kê khai, lập hoá đơn.

Với cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ngành Thuế đã nhận được sự đồng tình, hợp tác của cộng đồng HKD. Nhiều HKD chủ động tìm hiểu, nắm thông tin, tham gia các buổi tập huấn; tích cực đặt câu hỏi, tìm hiểu kỹ về quyền lợi và nghĩa vụ khi chuyển đổi. Điều này cho thấy HKD đã nhận thức được đây là xu thế tất yếu và mang lại lợi ích lâu dài cho chính mình.

Cán bộ Thuế cơ sở 8 hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ cửa hàng tiện ích Lân Hồng ở khu Tân Tiến, phường Việt Trì chia sẻ: Việc chuyển sang kê khai, sử dụng HĐĐT cho thấy rõ sự công bằng khi chỉ phải nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế, giúp giảm gánh nặng tài chính đáng kể, đặc biệt là trong những tháng kinh doanh không thuận lợi. Việc quản lý sổ sách, hóa đơn, chứng từ một cách bài bản không chỉ giúp cho HKD minh bạch, chuyên nghiệp hơn, mà còn mở ra cơ hội mở rộng quy mô, tiếp cận nhiều khách hàng, thậm chí cả những đối tác lớn, điều mà trước đây khi còn nộp thuế khoán khó có thể làm được.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, ngành Thuế gặp không ít khó khăn. Nhiều HKD đã quen với hình thức khoán ổn định nhiều năm, chưa quen với việc ghi chép sổ sách kế toán, kê khai doanh thu thực tế nên có tâm lý “ngại thay đổi”; còn những lo ngại việc kê khai phức tạp, sợ rủi ro, tăng nghĩa vụ thuế. Một bộ phận lo ngại khoản chi phí ban đầu khi phải mua sắm trang thiết bị, phần mềm bán hàng, HĐĐT khi thay đổi phương pháp kê khai. Không ít hộ khó tiếp cận với việc sử dụng máy tính, thiết bị điện tử. Một số vùng nông thôn, miền núi đường truyền internet không ổn định. Bên cạnh đó là địa bàn rộng, nhân lực ngành Thuế mỏng, trong khi số HKD dự kiến chuyển đổi lên đến hàng chục nghìn hộ.

Mặc dù vậy, với quyết tâm của ngành Thuế, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cùng tinh thần đồng thuận của HKD, sau 10 ngày triển khai cao điểm (từ ngày 7/11-17/11), trên địa bàn tỉnh đã có 67.452 HKD được thực hiện khảo sát, đạt 95% tổng số HKD đang hoạt động. Bổ sung thêm 354 hộ đăng ký và 294 hộ đã sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Lũy kế đến nay, có 3.705 hộ đăng ký và 2.965 hộ đã sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; 6.665 hộ cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế thuận tiện, 37.565 hộ cài đặt eTax Mobile; 289 hộ có doanh thu khoán từ 200 triệu đồng trở lên đã chuyển sang kê khai. Cơ quan Thuế đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 đơn vị giải pháp: Misa, Viettel Phú Thọ, Soft Dreams, VNPT về việc phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ HKD chuyển đổi số, triển khai HĐĐT. Những con số đó là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ Thuế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ khẳng định: Việc chuyển đổi hình thức thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai mở ra cho HKD cơ hội bứt phá, phát triển hơn nữa và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới. Dù ban đầu có những băn khoăn, e ngại khi chuyển đổi nhưng đây là bước đi tất yếu trong tiến trình phát triển và mang lại những lợi ích thiết thực cho chính bản thân HKD. Với phương châm hành động “Hộ hiểu - Hộ tin - Hộ chuyển đổi", toàn ngành Thuế Phú Thọ quyết tâm triển khai với mục tiêu thực hiện chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang kê khai đối với HKD; tiếp tục giữ vững khí thế 60 ngày cao điểm chuyển đổi, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo 100% HKD trên địa bàn được tuyên truyền, hướng dẫn và chuyển đổi thuận lợi, đúng quy định.

Phương Thảo