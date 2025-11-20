CMX Việt Nam - Vì cuộc sống xanh

Bằng các giải pháp kỹ thuật, thi công, lắp đặt và cung cấp các sản phẩm máy lọc nước chất lượng cao cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, Công ty TNHH MTV Công nghệ - Môi trường - Xử lý nước Việt Nam (CMX Việt Nam), phường Vĩnh Phúc đã và đang chung tay cải tạo, bảo vệ nguồn nước, xây dựng cuộc sống xanh, sạch hơn.

CMX Việt Nam thành lập năm 2011, với mục tiêu mang đến một nguồn nước sạch, an toàn, nhằm cải thiện, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người dân, cộng đồng thông qua những giải pháp kỹ thuật, thi công, xử lý và cung cấp các sản phẩm máy lọc nước chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Chính vì vậy, các sản phẩm do CMX Việt Nam nhập khẩu, phân phối đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế; trước khi được lắp đặt, cung cấp ra thị trường đều được kiểm tra, đánh giá chất lượng bằng các thiết bị tiên tiến do đội ngũ kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước của công ty đảm nhiệm, đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.

Công nhân Công ty TNHH MTV Công nghệ - Môi trường - Xử lý nước Việt Nam (phường Vĩnh Phúc) thi công hệ thống xử lý nước tại Công ty TNHH Compal Việt Nam, Khu công nghiệp Bá Thiện.

Ngoài việc cung cấp máy lọc nước sinh hoạt cho gia đình, công sở với công suất từ 5m3/ngày đêm trở lên và hệ thống lọc nước tinh khiết công nghiệp công suất từ 150-10.000 lít/h... CMX Việt Nam tích cực nghiên cứu đưa ra các giải pháp xử lý nguồn nước, phối hợp, tham gia vào các dự án lớn cung cấp thiết bị, sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy sản xuất nước tinh khiết, nhà máy sản xuất nước siêu tinh khiết (EDI) dùng rửa bảng mạch, thiết bị điện tử, làm mềm nước nồi hơi, nhà máy xử lý nước sinh hoạt khu dân cư, vật tư, hóa chất xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp với công nghệ vi sinh, công nghệ mới. Đầu tư, cho thuê hệ thống cung cấp nước uống công cộng tại bệnh viện, trường học, công sở...

Thực tế, CMX Việt Nam đã phối hợp và trực tiếp thi công nhiều công trình xử lý nước thải, cấp nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố lân cận. Điển hình như, lắp đặt hệ thống nước lọc tinh khiết và hệ thống xử lý nước sinh hoạt cho Công ty TNHH Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Vitto, Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1, Công ty TNHH Compal Việt Nam...

Sau hơn 14 năm hoạt động, CMX Việt Nam được biết đến là một trong những doanh nghiệp đi đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp, lắp đặt, xây dựng và chuyển giao công nghệ các hệ thống lọc nước thải khu công nghiệp, hệ thống lọc tinh khiết công nghệ RO của Hoa Kỳ công suất từ 10L/h đến 20.000L/h; xử lý nước đầu nguồn cho các gia đình...

Điều này được minh chứng bằng sự tín nhiệm của khách hàng và những thành tích đáng tự hào mà công ty đạt được như: Top 10 sản phẩm dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng; top 50 thương hiệu nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam; “Thương hiệu xuất sắc 3 miền và gương mặt doanh nhân xuất sắc 3 miền”...

Theo đó, uy tín và doanh thu của CMX Việt Nam những năm gần đây liên tục tăng theo cấp số nhân; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 10 lao động với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ - Môi trường - Xử lý nước Việt Nam cho biết: Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng máy lọc nước tại gia đình, trường học, công sở, doanh nghiệp ngày càng nhiều, song sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất, phân phối máy lọc nước, thiết bị xử lý nước trên thị trường ngày càng gay gắt hơn. Để tồn tại, phát triển và khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, CMX Việt Nam xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể, lấy khách hàng là trọng tâm, cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, với nhiều tính năng vượt trội, làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Cụ thể, tập trung liên kết, phân phối các sản phẩm chất lượng cao ở các nước có nền công nghệ tiên tiến như EU và Hoa Kỳ; làm tốt công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng; tiếp tục tuyển dụng đội ngũ kỹ sư có trình độ để đảm nhận chọn gói thi công, lắp đặt các công trình xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp...

Trần Tỉnh