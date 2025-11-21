Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 - 15oC, vùng núi từ 9 - 12oC, vùng núi cao có nơi dưới 70C. Để chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 9342/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Ngay sau khi văn bản được ban hành, UBND các xã, phường đã kịp thời thông tin tới từng thôn, bản, khu dân cư nhằm đảm bảo thông tin được chuyển tải đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, tăng cường hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Gia đình bà Hà Thị Toanh ở khu Đồng Phú, xã Minh Đài bổ sung thêm thức ăn chống đói cho đàn bò trong những ngày trời rét.

Tại xã Minh Đài, người dân đã chủ động đưa trâu, bò về khu chăn nuôi tập trung, không còn tình trạng thả rông. Bà Hà Thị Toanh ở khu Đồng Phú cho biết: Khi có thông báo rét đậm, rét hại, gia đình tôi chuẩn bị thêm thức ăn như rơm, rạ, bạt giữ ấm để che chắn chuồng trại. Trâu, bò là tài sản lớn của người dân miền núi nên phải chủ động ngay từ đầu. Ngoài việc che chắn chuồng trại, chuẩn bị đầy đủ thức ăn tôi cũng thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết.

Ngoài ra, chính quyền địa phương xã Minh Đài đã chủ động bố trí lực lượng dân quân, đoàn thể hỗ trợ các hộ neo đơn, hộ thiếu lao động trong việc che chắn chuồng trại.

Hiện trâu, bò trên địa bàn tỉnh được nuôi chủ yếu ở các xã miền núi do có lợi thế về diện tích chăn thả... Tuy nhiên, cũng do điều kiện tự nhiên nên về mùa rét, nhiệt độ thường thấp hơn so với vùng đồng bằng từ 2 - 30C. Do đã có kinh nghiệm từ nhiều năm nay, đặc biệt là các vụ trâu, bò chết rét trước đây nên các hộ chăn nuôi đã chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, trong vài năm trở lại đây, dù thời tiết có diễn biến bất thường nhưng sức khỏe của đàn vật nuôi luôn được bảo đảm.

Cùng với đó, công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại đến Nhân dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Với sự chủ động của người dân, sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh; sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, Phú Thọ sẽ ứng phó hiệu quả với các đợt rét đậm, rét hại và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai lâu dài, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động trước mọi biến đổi của khí hậu.

Hoàng Hương