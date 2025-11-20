Trao giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao cho Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ

Sáng 20/11, Sở Khoa học và Công nghệ đã trao giấy chứng nhận Doanh nghiệp công nghệ cao cho Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm dây chuyền sản xuất Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ

Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ là đơn vị có 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất thiết bị quang học, linh kiện điện tử, quang điện tử tại Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án nghiên cứu cải tiến dây chuyền sản xuất cảm biến quang học, nâng cấp công nghệ xử lý hình ảnh, tự động hóa khâu kiểm định chất lượng, góp phần nâng giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đồng thời, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ đối với doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó nổi bật là tỷ lệ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tăng đều qua các năm, duy trì nhóm nghiên cứu kỹ thuật chuyên sâu và hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ kiểm thử sản phẩm. Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian sản xuất, nâng độ chính xác và giảm tỷ lệ lỗi, yếu tố được đánh giá cao trong hồ sơ xét duyệt.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường và các đại biểu trao Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao cho Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ

Việc được công nhận Doanh nghiệp công nghệ cao không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất của đơn vị, mà còn cho thấy Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dự án công nghệ cao. Đây là động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Đăng Khoa