Biển mây Tam Đảo: Khoảnh khắc chạm vào kỳ ảo

Sau mỗi cơn mưa, Tam Đảo như thay một chiếc áo mới. Từng biển mây bồng bềnh, mềm mại trôi ngang triền núi, cuộn lên giữa thung lũng, tạo nên khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, khiến bất cứ ai đặt chân tới đều có cảm giác như lạc vào cõi tiên.

Tam Đảo – dãy núi được ví như “nóc nhà của vùng đồng bằng Bắc Bộ” quanh năm được mây mù bao phủ

Bốn bề là núi cao trùng điệp, tạo nên địa thế độc đáo giúp nơi đây gần như lúc nào cũng ẩn hiện trong mây

Khi nắng sớm lên, những tia sáng vàng nhạt xuyên qua làn sương, mây lúc ấy như được dát vàng, bồng bềnh trôi, nhẹ nhàng như khói lam chiều

Có khi, mây Tam Đảo lững lờ trôi, nhẹ nhàng như bức tranh thủy mặc, phảng phất nét thơ mộng và trầm lắng.

Cũng có lúc, mây dâng cuồn cuộn, từng lớp, từng lớp như thác đổ, vỗ vào sườn núi, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ.

Giữa mênh mông biển mây ấy, người ta cảm nhận được sự giao hòa kỳ diệu giữa trời và đất – “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”

Tam Đảo trong mây không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên mà còn là cảm xúc, là vẻ đẹp của sự lặng yên và tinh khôi.

Chính vì thế, những ai từng một lần được chứng kiến “biển mây Tam Đảo” đều mang theo trong lòng một nỗi nhớ khó quên – nỗi nhớ về một chốn bồng lai giữa đời thực, nơi con người tìm thấy sự an nhiên giữa đất trời kỳ ảo

Lê Minh