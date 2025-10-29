Biển mây Tam Đảo: Khoảnh khắc chạm vào kỳ ảo

{title}
{publish}
{head}
Sau mỗi cơn mưa, Tam Đảo như thay một chiếc áo mới. Từng biển mây bồng bềnh, mềm mại trôi ngang triền núi, cuộn lên giữa thung lũng, tạo nên khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, khiến bất cứ ai đặt chân tới đều có cảm giác như lạc vào cõi tiên.
Tam Đảo – dãy núi được ví như “nóc nhà của vùng đồng bằng Bắc Bộ” quanh năm được mây mù bao phủ
Bốn bề là núi cao trùng điệp, tạo nên địa thế độc đáo giúp nơi đây gần như lúc nào cũng ẩn hiện trong mây
Khi nắng sớm lên, những tia sáng vàng nhạt xuyên qua làn sương, mây lúc ấy như được dát vàng, bồng bềnh trôi, nhẹ nhàng như khói lam chiều
Có khi, mây Tam Đảo lững lờ trôi, nhẹ nhàng như bức tranh thủy mặc, phảng phất nét thơ mộng và trầm lắng.
Cũng có lúc, mây dâng cuồn cuộn, từng lớp, từng lớp như thác đổ, vỗ vào sườn núi, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ.
Giữa mênh mông biển mây ấy, người ta cảm nhận được sự giao hòa kỳ diệu giữa trời và đất – “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”
Tam Đảo trong mây không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên mà còn là cảm xúc, là vẻ đẹp của sự lặng yên và tinh khôi.
Chính vì thế, những ai từng một lần được chứng kiến “biển mây Tam Đảo” đều mang theo trong lòng một nỗi nhớ khó quên – nỗi nhớ về một chốn bồng lai giữa đời thực, nơi con người tìm thấy sự an nhiên giữa đất trời kỳ ảo
Lê Minh
baophutho.vn Nằm ven dòng Lô hiền hòa , làng Quan Tử từ xa xưa đã nổi tiếng là vùng đất hiếu học với 12 vị tiến sĩ Nho học . L àng có một di tích nổi tiếng...
baophutho.vn Cùng với định hướng phát triển kinh tế du lịch, nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông ở xã Pà Cò đang được bảo tồn và phát huy, trở thành...
baophutho.vn Miền Đồi, xã Thượng Cốc - một miền đồi gió lộng, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như nét vẽ mềm trên sườn núi. Mùa vàng trải xuống, sóng...
baophutho.vn Cây su su từ lâu gắn liền với vùng đất Tam Đảo - nơi có khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng đặc trưng ẩm mát, giúp loại rau xanh này phát triển và trở...
baophutho.vn Không chỉ là địa điểm vui chơi an toàn được thiếu niên, nhi đồng yêu thích, phụ huynh yên tâm gửi gắm, Võ đường Bình Định gia Hoàng Quân (xã...
baophutho.vn Bánh đúc Kẻ Đanh (hay còn gọi là bánh đúc làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) từ lâu đã nổi tiếng gần xa. Với hương vị dân dã, độc đáo...
baophutho.vn Khi mặt trời dần rút những tia nắng cuối cùng về phía chân núi, Tam Đảo khoác lên mình một chiếc áo mới – dịu dàng, bảng lảng và đầy mơ màng....