Bình dân học vụ số - Luồng sinh khí mới tại xã Thái Hòa

​​Dưới ánh đèn neon của hội trường UBND xã Thái Hòa, không khí nhộn nhịp khác hẳn vẻ tĩnh lặng thường thấy của vùng quê vào buổi tối. Không phải một cuộc họp triển khai sản xuất, cũng chẳng phải buổi văn nghệ, mà là một lớp học đặc biệt: Lớp học “xóa mù” công nghệ.

Xã Thái Hòa tổ chức các lớp học đặc biệt: Lớp học “xóa mù” công nghệ số cho người dân địa phương.

Khái niệm “Bình dân học vụ” vốn lừng lẫy trong lịch sử dân tộc nay đã khoác lên mình tấm áo mới của thời đại 4.0. Tại Thái Hòa, “biết chữ” giờ đây được mở rộng thành “biết số” - biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, biết thanh toán không dùng tiền mặt và biết nhận diện thông tin thật - giả trên không gian mạng.

Chị Nguyễn Thị Bình, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng vừa nhanh tay hướng dẫn một bác nông dân thao tác trên điện thoại, vừa chia sẻ: “Khó nhất là làm sao để bà con không sợ máy móc. Chúng tôi không dạy lý thuyết suông mà “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con quét mã QR đi chợ, cài đặt VNeID hay tra cứu thủ tục hành chính tại nhà. Khi thấy được sự tiện lợi, bà con hào hứng lắm!”.

Đoàn viên thanh niên xã Thái Hòa hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Cái hay của Thái Hòa là tinh thần “người biết nhiều dạy người biết ít”. Với 29 Tổ công nghệ số cộng đồng cùng 145 thành viên nhiệt huyết, luồng sinh khí mới đã len lỏi vào từng ngõ xóm. Không chỉ ở hội trường, “con chữ số” còn đi vào từng sạp hàng, từng xưởng sản xuất OCOP. Chị Nguyễn Thị Hoa - một chủ hộ kinh doanh nông sản địa phương phấn khởi: “Nhờ các cháu ĐVTN hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và livestream bán hàng, đơn hàng từ khắp nơi đổ về. Cảm giác như cánh cửa làng mình vừa được mở ra thế giới vậy”.

Sự lan tỏa của phong trào không dừng lại ở những nụ cười, mà được minh chứng bằng những bước nhảy vọt về chỉ số hành chính. Nhìn vào bảng kết quả rà soát, chúng ta thấy một Thái Hòa đang thay đổi từng ngày: Tỷ lệ phổ cập: 90,02% người dân trong độ tuổi trưởng thành có kỹ năng số cơ bản; 98% người lao động trong các doanh nghiệp, HTX sử dụng thành thạo thiết bị thông minh cho sản xuất.

Dịch vụ công trực tuyến: Nếu như giai đoạn cuối năm 2025, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96,1%, thì bước sang quý I năm 2026, con số này đã chạm mốc 100%. Một kết quả ấn tượng minh chứng cho sự chủ động hoàn toàn của người dân. Số hóa toàn diện: 100% văn bản tại xã được xử lý trên môi trường mạng; tỷ lệ cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu luôn duy trì ở mức cao (trên 89%).

Đồng chí Hoàng Minh Hùng - Chủ tịch UBND xã Thái Hòa khẳng định: “Chuyển đổi số không còn là những khẩu hiệu khô khan trên băng rôn, mà đã trở thành “hơi thở” trong sinh hoạt. Đây chính là chìa khóa để thực hiện cải cách hành chính hiệu quả, giúp các thủ tục “một cửa” trở nên nhanh gọn hơn bao giờ hết”.

Điểm sáng trong phong trào "Bình dân học vụ 4.0" tại đây chính là phương án “phục vụ tại chỗ, trọn gói”. Với tinh thần không để người yếu thế bị tụt hậu, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã đến tận nhà hỗ trợ cho hơn 250 trường hợp là người cao tuổi, người khuyết tật chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái hòa hỗ trợ người dân làm hồ sơ trực tuyến.

Dù hạ tầng đôi khi còn gặp khó khăn do thiết bị cũ hay đường truyền mạng chưa ổn định, nhưng với số tiền đầu tư 300 triệu đồng cùng sự quyết tâm của người đứng đầu, xã Thái Hòa đang từng bước khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ.

Chia tay Thái Hòa khi ánh đèn từ những căn nhà ven đường vẫn còn sáng, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh những nụ cười rạng rỡ của bà con khi lần đầu “chạm” vào công nghệ. "Bình dân học vụ 4.0" không chỉ là xóa mù số, mà còn là thắp lên niềm tin, khát vọng vươn lên của một vùng quê không chấp nhận tụt hậu. Luồng sinh khí mới ấy chắc chắn sẽ là bệ phóng để Thái Hòa vững vàng trên con đường xây dựng nông thôn mới thông minh và bền vững của vùng đất Phú Thọ.

Ngọc Thắng