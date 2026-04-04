"Bình dân học vụ số” - nền tảng cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới

Trong làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực, công nghệ dần trở thành một phần tất yếu của đời sống hiện đại. Tại Phú Thọ, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với cách tiếp cận gần gũi, thiết thực, góp phần giúp người dân từng bước tiếp cận, hiểu và làm chủ các công cụ số trong sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử, quản lý hóa đơn.

Ngay sau khi phát động, tỉnh nhanh chóng kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành thông qua việc thành lập các ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các tổ công tác chuyên trách được thiết lập nhằm trực tiếp theo dõi, kiểm tra và thúc đẩy tiến độ thực hiện. Việc tổ chức kiểm tra toàn diện tại 148/148 xã, phường giúp các cơ quan chức năng nắm bắt sát thực tế, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Xác định đào tạo là yếu tố then chốt, phong trào đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2025, nhiều hội nghị, lớp tập huấn quy mô lớn được tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung vào các nội dung thiết thực như sử dụng hệ thống thông tin dùng chung, chứng thực điện tử, thanh toán trực tuyến và xử lý hồ sơ trên môi trường số.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo bài bản được triển khai đồng bộ với 4 khóa học trực tuyến và 15 lớp học trực tiếp, thu hút hơn 13.500 lượt người tham gia. Nội dung giảng dạy gắn với thực hành, tăng khả năng ứng dụng. Đáng chú ý, các khóa học về quản trị hệ thống và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp khoảng 95% cán bộ khu vực công được trang bị kỹ năng số cơ bản.

Không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ, phong trào còn lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều lớp tập huấn đã hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, từng bước đưa sản phẩm lên nền tảng số. Tại các khu dân cư, các tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ. Nhờ đó, hơn 73% người dân trong độ tuổi trưởng thành đã được phổ biến kỹ năng số cơ bản.

Điểm nổi bật của “Bình dân học vụ số” tại Phú Thọ là cách làm linh hoạt, sát thực tiễn. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” được triển khai hiệu quả, với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên, lực lượng công an cơ sở và các tổ công nghệ số cộng đồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lập Thạch bố trí cán bộ thường trực, kịp thời giải đáp, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt của cách làm này. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, nhiều người dân đã dần tự tin sử dụng các ứng dụng số trong đời sống. Tại xã Lập Thạch, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Các tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh được thành lập tại 45 thôn, khu dân cư.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 100% hồ sơ, tài liệu phát sinh từ ngày 1/7/2025 tại địa phương được xử lý trên môi trường điện tử. Hệ thống quản lý văn bản vận hành hiệu quả với hàng nghìn văn bản đến và đi được xử lý, cùng với việc áp dụng đồng bộ các nền tảng như họp trực tuyến, thư điện tử công vụ, chữ ký số và sổ tay đảng viên điện tử. Những giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Xác định “Bình dân học vụ số” là một quá trình lâu dài, Phú Thọ tiếp tục duy trì và phát triển phong trào theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Thời gian tới, tỉnh tập trung mở rộng phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ các nhóm yếu thế, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, từng bước xây dựng nền tảng xã hội số từ cơ sở.

Với cách làm bài bản, linh hoạt và sát thực tiễn, phong trào “Bình dân học vụ số” đang trở thành cầu nối quan trọng, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần hình thành một xã hội số toàn diện, bao trùm và phát triển bền vững.

Lê Minh