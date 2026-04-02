Điểm sáng thực hiện chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là yêu cầu tất yếu nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, Đảng ủy phường Âu Cơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với cách làm bài bản, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phường đã tạo ra những chuyển biến rõ nét, trở thành điểm sáng trong thực hiện chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Cơ tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.

Nghị quyết số 57-NQ/TW được Đảng ủy quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên với tinh thần “Thể chế đi trước - dữ liệu làm trung tâm - người dân là chủ thể hưởng lợi”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm Trưởng ban, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất.

Đồng chí Hà Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy phường xác định phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ; lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, từ đó tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội”.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng từ hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ đến hệ thống truyền thanh, mạng xã hội. Đặc biệt, mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng tại 16 khu dân cư đã phát huy hiệu quả, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen số trong đời sống.

Trong cải cách hành chính, chuyển đổi số đã tạo bước đột phá rõ rệt và là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất. Năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Cơ tiếp nhận trên 12.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,4%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Đây là mức rất cao so với mặt bằng chung, thể hiện rõ hiệu quả của việc số hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ và thay đổi thói quen của người dân trong tiếp cận dịch vụ công.

Bước sang năm 2026, kết quả này tiếp tục được duy trì ổn định. Quý I/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ giải quyết đúng hạn tiếp tục duy trì ở mức trên 99%, khẳng định chuyển đổi số đã đi vào nền nếp, thực chất và bền vững.

Trong xây dựng chính quyền số, 100% văn bản của Đảng ủy và UBND phường được xử lý, ký số và trao đổi trên môi trường điện tử. Hệ thống quản lý văn bản, hội nghị trực tuyến vận hành ổn định, kết nối thông suốt với cấp trên. Các cơ sở dữ liệu quan trọng như dân cư, hộ tịch, đất đai được khai thác hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm giấy tờ, nâng cao tính chính xác và minh bạch.

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ với mạng 4G phủ kín 100% khu dân cư, internet cáp quang đến toàn bộ cơ quan, đơn vị, trường học. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được thực hiện nghiêm túc, không phát sinh sự cố, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động số.

Cán bộ phường Âu Cơ xử lý hồ sơ, ký số và trao đổi công việc trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở

Không chỉ ở khu vực công, chuyển đổi số còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội. Hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng phổ biến. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Các hoạt động hướng dẫn kỹ năng số cho người dân được duy trì thường xuyên, góp phần từng bước hình thành xã hội số ngay từ cơ sở. Cùng với đó, công tác phát triển nguồn nhân lực số được chú trọng thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn dữ liệu.

Thực tiễn triển khai cho thấy, yếu tố then chốt tạo nên những kết quả nổi bật chính là vai trò lãnh đạo toàn diện, quyết liệt của Đảng bộ phường. Từ khâu ban hành chủ trương, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát đều được triển khai chặt chẽ, đồng bộ; qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực từ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số đến phát triển hạ tầng, dữ liệu và lan tỏa xã hội số, phường Âu Cơ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu theo từng giai đoạn của Nghị quyết số 57-NQ/TW. Năm 2025, phường vươn lên xếp thứ 7/148 xã, phường trong toàn tỉnh, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả thực chất, bền vững của quá trình chuyển đổi số; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Anh Thơ