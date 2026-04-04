Lãnh đạo Công an Hà Nội thông tin về hai vụ án liên quan Shark Bình

Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án Mr Pips và đồng phạm, CQĐT xác định Nguyễn Hòa Bình không chỉ liên quan mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động rửa tiền có tổ chức cho hệ sinh thái ngoại hối trái phép nói trên.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 150 bị hại đã chuyển tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng vào các ví điện tử mang danh nghĩa hợp pháp để đầu tư vào các sàn forex của Mr Pips.

Đáng chú ý, dù đã sớm nắm được thông tin các sàn này có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng, nhưng Nguyễn Hòa Bình vẫn không hợp tác cung cấp dữ liệu thực. Ngược lại, bị can bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên: Không cung cấp thông tin ví thật liên quan đến dòng tiền; Tạo lập hệ thống dữ liệu giao dịch từ các “ví giả” nhằm hợp thức hóa hồ sơ; Cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.

Hành vi này được đánh giá là có tính chất cản trở hoạt động điều tra, đồng thời che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, qua đó hoàn tất quy trình rửa tiền cho các sàn giao dịch trái phép.

Mới có 51 nhà đầu tư dự án AntEx liên hệ với công an

Trong vụ án Shark Bình lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx, Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay ông Bình đang bị điều tra về nhiều tội danh và mới có 51 trong khoảng 30.000 nhà đầu tư liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn.

Liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang tập trung tối đa cho công tác truy vết và thu hồi tài sản. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tiền mặt, vàng, phong tỏa bất động sản và nhiều tài sản giá trị. Tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định vụ án đang được mở rộng theo hướng làm rõ toàn bộ chuỗi trung gian tài chính; Xác định vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan; Truy vết dòng tiền xuyên suốt từ bị hại đến các đầu mối vận hành sàn.

Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các nạn nhân tiếp tục liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp.

Theo tienphong.vn


 Từ khóa: Nguyễn Hòa Bình Công an Hà Nội Vụ án Cơ quan điều tra Cung cấp thông tin Giao dịch Cơ quan cảnh sát điều tra Dự án Lãnh đạo Lừa đảo
