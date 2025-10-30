“Bình dân học vụ số” ở Tiên Lữ

Với mục đích phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân, giúp họ nắm bắt, tận dụng, khai thác trong cuộc sống hằng ngày và thụ hưởng những thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mang lại, xã Tiên Lữ đã tiên phong lắp đặt máy tính, máy in, máy scan cùng bộ kết nối mạng tại các nhà văn hóa thôn. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ là trang bị cơ sở vật chất cho các thôn dân cư mà mở ra cơ hội để người dân khu vực nông thôn được tiếp cận, thực hành và phát triển kỹ năng số, từ đó, hình thành thói quen và văn hóa trong môi trường số.

Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân nộp một số hồ trợ thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà văn hóa

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai toàn diện, sâu rộng đã tạo nên cuộc vận động toàn dân thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng số, tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số. Đến nay, phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống của người dân, giúp họ có thể bắt kịp với xu thế của công nghệ số, xã hội số.

Đến xã Tiên Lữ, không khó để bắt gặp hình ảnh những người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng cố gắng tiếp cận công nghệ số ở mọi nơi. Để biến quyết tâm thành hành động, xã đã tiên phong triển khai lắp đặt đồng bộ 10 bộ máy tính, máy in, máy scan cùng bộ kết nối mạng tại 10 nhà văn hóa thôn. Những bộ máy tính với đầy đủ các chức năng này không chỉ là cơ sở vật chất mà còn là cơ hội để người dân trong thôn được tiếp cận, thực hành và nâng cao kiến thức về công nghệ số ngay tại nơi mình sinh sống. Thông qua hệ thống máy tính có kết nối internet này, người dân có thể nộp một số hồ sơ trực tuyến ngay tại thôn dân cư với sự hỗ trợ của tổ chuyển đổi số cộng đồng mà không cần phải đến tận Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để nộp.

Bà Trần Thị Hoàng Ngân, Trưởng thôn Quẵng cho biết: Ngay sau khi được chính quyền địa phương trang bị đồng bộ cho thôn bộ máy tính, máy in, máy Scan và lắp đặt mạng Wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn, thôn dân cư đã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cử đoàn viên, hội viên có hiểu biết công nghệ tích cực tuyên truyền cho Nhân dân ý nghĩa của việc chuyển đổi số và công tác phổ cập kỹ năng số cho người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Từ nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương, xã đầu tư trang thiết bị cho các thôn dân cư để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm giúp người dân tiếp cận tốt hơn với chuyển đổi số, nhất là việc thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu trên môi trường điện tử, sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia hay qua ứng dụng VNeID, xã đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên sâu cho các Tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn. Tại các buổi tập huấn, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tiếp cận nhiều kiến thức cũng như thực hành thuần thục các dịch vụ, nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề để có thể hướng dẫn người dân thực hành, sử dụng ngay trong quá trình rèn luyện kỹ năng số. Qua đó, người dân thấy được lợi ích và tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số. Chính thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng là những “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc phổ biến, đưa chuyển đổi số, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình và từng người dân.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tham gia tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số

Đồng chí Trần Minh Đăng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho biết: Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “ Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, Đảng ủy, UBND xã Tiên Lữ ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; thành lập 35 Tổ công nghệ số cộng đồng cũng như ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Tổ giúp viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về cập nhật, nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho hơn 200 thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó chú trọng đến nội dung về tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID; cách thức đăng ký và kích hoạt định danh điện tử; đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện ích trên ứng dụng VneID về giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Sau các lớp tập huấn, các thành viên sẽ triển khai nội dung đến 35 thôn dân cư. Từ nguồn xã hội hóa và ngân sách, xã đã đầu tư các trang thiết bị cho 10 thôn dân cư và sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, trách ngân sách địa phương để hỗ trợ các thôn dân cư nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số ở địa phương.

Với quyết tâm của chính quyền cùng với tinh thần học tập không ngừng của người dân, phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng xã hội học tập số đang lan tỏa mạnh mẽ và trở thành thói quen của mỗi người dân. Phong trào này không chỉ đưa công nghệ đến gần dân, biến học tập số thành phong trào tự giác và hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Hoàng Nga