Bỏ bữa sáng, nên hay không nên?

Bữa sáng là “điểm tựa” dinh dưỡng của cả ngày, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên, vậy điều gì xảy ra với cơ thể nếu bỏ bữa sáng?

Theo quan điểm dinh dưỡng, thời điểm 7-9h sáng là “khung giờ vàng” khi dạ dày hoạt động mạnh nhất. Sau một đêm không được nạp năng lượng, cơ quan này cần có thức ăn để co bóp, trung hòa axit và khởi động quá trình tiêu hóa. Nếu nhịn, dạ dày tiếp tục trống rỗng tới 15 giờ, lượng axit tích tụ có thể gây viêm loét, trào ngược và các bệnh lý đường tiêu hóa.

Bữa sáng là “điểm tựa” dinh dưỡng của cả ngày. Ảnh minh hoạ

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc ăn sáng qua loa khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu dưỡng chất, đặc biệt là não bộ - nơi tiêu tốn nhiều glucose để vận hành. Nhiều người vì đói dễ gặp cảm giác “quên tạm thời”, giảm tập trung, song khi được bổ sung năng lượng, trí nhớ trở lại bình thường. Tuy nhiên, kiểm soát lượng đường vẫn rất quan trọng để tránh các phản ứng glycation và stress oxy hóa có hại cho tế bào.

TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh bữa sáng là “điểm tựa” dinh dưỡng của cả ngày, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên. Một bữa sáng đầy đủ có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin A, C, kẽm, sắt và canxi - những dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển và miễn dịch.

Theo ông, bữa sáng nên được chuẩn bị tươm tất, với cơm hoặc món nấu mới, đủ đạm – rau – tinh bột, thay vì tận dụng đồ ăn thừa từ hôm trước. Việc ăn đúng giờ cũng quan trọng không kém. Ăn muộn đến 10h khiến khoảng cách tới bữa trưa rút ngắn, gây quá tải tiêu hóa và đảo lộn nhịp năng lượng tự nhiên của cơ thể.

Dù vậy, ăn sáng là lựa chọn mang tính cá nhân, tùy điều kiện kinh tế và tính chất công việc. Điều quan trọng là hình thành thói quen lành mạnh, ăn trước 7h, đủ dinh dưỡng, đúng nhu cầu. Câu nói “sáng ăn như vua, trưa ăn như chúa, tối ăn như bần” không chỉ là lời truyền miệng, mà phản ánh nhu cầu thực tế của cơ thể sau nhiều giờ thiếu hụt năng lượng và chuẩn bị cho một ngày dài vận động.

Thực tế, chỉ cần duy trì bữa sáng đều đặn và hợp lý, cơ thể sẽ có nền tảng tốt hơn cho học tập, làm việc và phòng tránh nhiều bệnh lý đường tiêu hóa.

Nguồn vov.vn