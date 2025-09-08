Bộ Chính trị cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 8/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ Chính trị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu, báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo với Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định: Dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh Phú Thọ được thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương và tiếp thu những quan điểm, chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước. Dự thảo văn kiện được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phần thứ hai nêu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chủ đề Đại hội được xác định là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại buổi làm việc

Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, Dự thảo văn kiện cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; rút ra được các bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị 5 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn có một số hạn chế, bất cập nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 3 tỉnh trước hợp nhất đã chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị... từ đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đặt ra. Điểm nhấn quan trọng là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên cũng như kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc

Mục tiêu của Phú Thọ hướng tới năm 2030 trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc của vùng và cả nước; là trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị. Xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống Nhân dân được nâng lên toàn diện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc; môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Để thực hiện mục tiêu này, Dự thảo văn kiện cũng xác định rõ 10 nhóm chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp lớn và 4 khâu đột phá.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng báo cáo Bộ Chính trị đề án nhân sự cấp ủy của tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương và đánh giá cáo những kết quả nổi bật mà Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao....

Cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030 chủ tịch nước Lương Cường lưu ý:

Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, đánh giá sâu sắc và kỹ lưỡng hơn nữa đặc điểm tình hình, nhận diện rõ những thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đề ra các chủ trương, giải pháp sát thực tế để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Trong xây dựng văn kiện cũng như phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới phải đi sâu phân tích, đánh giá kỹ lưỡng hơn về tiềm năng, lợi thế của tỉnh để biến tiềm năng thành động lực phát triển cụ thể. Cần lựa chọn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để thu hút đầu tư, phát huy tối đa thế mạnh, đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, yếu kém.

Đối với các chỉ tiêu lớn và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 5 năm tới, tỉnh cần tính toán lựa chọn hợp lý các khâu đột phá, đảm bảo phù hợp với thực tiến và tính khả thi cao.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Việc đề ra các mục tiêu phát triển phải đi đôi với việc tính toán kỹ lưỡng các giải pháp và nguồn lực để thực hiện. Mục tiêu có tham vọng nhưng phải khả thi. Do đó, cần rà soát lại các giải pháp chủ yếu, cân đối và huy động hiệu quả mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành mục tiêu.

Đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp theo phương châm “tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân”. Cần quyết liệt trong chỉ đạo, rà soát chính xác những mặt đã làm được và những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch nước Lương Cương yêu cầu: Dự thảo văn kiện cũng như công tác chỉ đạo điều hành trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, khắc phục triệt để các tồn tại, yếu kém, đặc biệt là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Chương trình hành động phải được xây dựng một cách khoa học, cụ thể; phải xác định rõ nội dung công việc, yêu cầu cần đạt được, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm phối hợp và các điều kiện đảm bảo thực hiện.

Đồng ý với phương án nhân sự của tỉnh trình Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu tỉnh Phú Thọ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo thực hiện đúng trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện và hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt chú ý đến cơ cấu hợp lý, phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp thu và chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 của các đồng chí trong Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành Trung ương. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo theo đúng quan điểm, tinh thần chỉ đạo của Bộ chính trị và ý kiến của các cơ quan Trung ương để trình Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 20230.

Mạnh Cường – Trung Kiên