Bộ đôi Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung gây sốt với MV mới “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”

Sản phẩm mới nhất của bộ đôi nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung và Divo Tùng Dương MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” vừa chính thức được ra mắt vào tối 14/8.

Trước khi ra mắt MV, bản audio ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, được giới thiệu vào tối 10/8, đã nhanh chóng đứng top 1 trên nhiều nền tảng âm nhạc và nhận được sự yêu mến của cộng đồng.

Chia sẻ về ca khúc, Tùng Dương cho biết, sau ca khúc “Một vòng Việt Nam” và “Khát vọng tuổi trẻ” được làm mới, anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là người trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đây là động lực để nghệ sĩ thực hiện MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người.

Tùng Dương và NS Nguyễn Văn Chung trong buổi giới thiệu MV mới (Ảnh: NVCC)

"Tùng Dương muốn thông qua ca khúc để thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước, đặc biệt trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Những bài hát quê hương, đất nước mà thành hot hit triệu view giống “Một vòng Việt Nam” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” thì đáng giá, thiêng liêng vô cùng". Trong MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, Dương và ê-kíp muốn mang những hình ảnh Việt Nam thân thương, thật đẹp và ý nghĩa tới cộng đồng, giới thiệu cảnh đẹp đất nước với một tinh thần Việt Nam thời bình - vươn vai Việt Nam", nam ca sĩ chia sẻ.

Trả lời câu hỏi về ca khúc mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh viết “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” vào tháng 7, thời điểm diễn ra nhiều sự kiện, nhiều thay đổi của đất nước, với niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hợp thực hiện MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”. (Ảnh: NVCC)

"Tôi có niềm tin rằng những thay đổi đó là nền tảng để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần. Từ niềm tin đó, tôi đã có cảm hứng viết một bài hát về Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta với vai trò người trẻ đóng góp sức lực và khả năng gì cho đất nước", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Anh cho biết thêm, khi viết xong, người anh nghĩ tới đầu tiên là Tùng Dương và nam ca sĩ đã nhận lời ngay khi được nghe ca khúc.

“Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” được nhạc sĩ trẻ Lê Phong phối khí, sử dụng chất liệu Dance/EDM hiện đại kết hợp cùng những nhạc cụ giao hưởng như violin. Theo Tùng Dương, đây là một cách làm mới mẻ của nhóm sản xuất để âm nhạc đến gần hơn với công chúng trẻ.

"Năm rồi và năm qua có rất nhiều concert và đa phần các bạn trẻ thích đến những concert đó. Tôi cũng đi nghe và thấy âm nhạc ở đó rất khác với thể loại âm nhạc truyền thống. Tôi nhận thấy, để truyền tải thông điệp này với các bạn trẻ thì cần phải tiếp cận được với họ, tạo làn sóng, sự cuồng nhiệt, thích nghe và cảm nhận được, lan tỏa vì thể tôi chọn chất liệu gần gũi với các bạn trẻ là Dance/EDM", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết.

Nam ca sĩ cho biết, anh hát ca khúc với tất cả niềm tin, niềm tự hào dân tộc (Ảnh: NVCC)

MV ca khúc được đạo diễn bởi Vũ Hồng Thắng - người từng gây tiếng vang với các MV triệu view của các ca sĩ trẻ hot như Đức Phúc, Chi Pu, Hòa Minzy, Erik, Quân AP, Hoàng Bách, Hoàng Thùy Linh... Khi nhận lời thực hiện “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, điều khiến Vũ Hồng Thắng trăn trở nhiều nhất chính là việc làm sao để mang đến một hình ảnh trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn giữ được tinh thần hào hùng, trang trọng vốn có của ca khúc.

MV được thực hiện vào những ngày đầu tháng 8 nắng gắt nhất của Hà Nội. Cả ê-kíp đã "cháy" mình dưới cái nắng Quảng trường Ba Đình và Cột cờ Hà Nội, với năng lượng tràn đầy để ghi lại những khuôn hình đẹp nhất.

Hình ảnh MV được quay tại Cột cờ Hà Nội (Ảnh: NVCC)

"Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước qua từng ánh mắt, nụ cười, từ gia đình nhỏ đến đại cảnh cộng đồng. Tôi tin tương lai Việt Nam sẽ rực rỡ hơn nếu mỗi người hôm nay bước tiếp bằng trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng phát triển", đạo diễn Vũ Hồng Thắng chia sẻ.

Suốt 23 năm hoạt động, Tùng Dương vẫn không ngừng làm mới mình. Vừa qua, anh đã gây ấn tượng với khán giả trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Với MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, sự kết hợp của Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc ý nghĩa, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam đối với đất nước.

Nguồn vtv.vn