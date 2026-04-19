Bộ Nội vụ đề xuất cách tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới

Bộ Nội vụ đã đề xuất cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí của các nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương tại các cơ quan theo mức lương cơ sở mới dự kiến tăng từ 1-7.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí

Dự thảo nêu rõ căn cứ kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội đã định hướng tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8%.

Mức lương cơ sở mới dự kiến được áp dụng từ 1-7, làm căn cứ để tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh dẫn đến tính lại các khoản trích nộp, chế độ được hưởng theo lương cơ sở, bảo đảm thống nhất với quy định mới.

Dự thảo thông tư giữ nguyên nguyên tắc tính lương hiện hành, nhưng cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán.

Theo dự thảo công thức tính mức lương: mức lương thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Về công thức tính mức phụ cấp theo dự thảo, đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: mức phụ cấp thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương thực hiện từ 1-7-2026 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1-7-2026 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1-7-2026 (nếu có) x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Dự thảo nêu rõ với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Về dự kiến công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Với đại biểu HĐND các cấp, theo dự thảo, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại thông tư này, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại nghị định 33/2023 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Việc quy định cụ thể mức phụ cấp với các nhóm này thực hiện theo quy định tại nghị định 33...

Các nhóm áp dụng

Dự thảo của Bộ Nội vụ nêu rõ các nhóm áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người làm việc theo chế độ hợp đồng trong một số cơ quan, đơn vị.

Dự thảo quy định các nhóm được áp dụng thông tư để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật.

Gồm cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam

Theo tuoitre.vn