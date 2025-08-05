Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 5/8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh DTLCP tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh DTLCP tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tình hình bệnh DTLCP và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bản tỉnh. Theo đó, tỉnh Phú Thọ có tổng đàn lợn và đàn gia cầm lớn thứ 2 toàn quốc, với tổng đàn lợn khoảng 2 triệu con. Toàn tỉnh có 134 nghìn hộ chăn nuôi lợn (trong đó chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư), hiện nay khoảng gần 3.000 trang trại (đa số chăn nuôi theo quy mô nhỏ và vừa).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Về tình hình dịch bệnh: Đến ngày 4/8/2025, toàn tỉnh có 103/148 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày, dịch bệnh hiện nay mới chỉ xảy ra tại các nông hộ chăn nuôi và một vài trang trại quy mô nhỏ không thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cụ thể: Phú Thọ cũ có 44 xã, tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 680 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 12.400 con; tiêu hủy trên 790.000kg. Hòa Bình cũ có 38 xã, tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 2.500 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 20.400 con; tiêu hủy trên 1.100.000kg. Vĩnh Phúc cũ có 21 xã, phường, tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 144 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 3.600 con; tiêu hủy trên 196.000kg. Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 104 xã, phường (xã Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 3.400 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 36.000 con; tiêu hủy trên 2.100 tấn. Tỉnh Phú Thọ là một trong 5 tỉnh có mức độ thiệt hại cao nhất cả nước (gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang).

Người dân phun khử trùng phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại trại chăn nuôi.

Về công tác phòng chống bệnh DTLCP, các cấp, các ngành và các cơ quan chuyên môn trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân về công tác phòng chống bệnh. Quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn và tiêu thụ sản phẩm từ lợn; xử lý nghiêm các hành vi vứt xác lợn chết ra môi trường, cho phép sử dụng hóa chất khử trùng để xử lý ổ dịch. Chủ động tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác khử trùng tiêu độc, xuất cấp các loại vật tư phòng chống dịch.

Trên cơ sở báo cáo của tỉnh, các thành viên đoàn giám sát đã tư vấn, đánh giá, về các loại vắc xin phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn quy trình và những yêu cầu khi tiêm vắc xin để đảm bảo hiệu quả và thuận tiện cho người chăn nuôi, đề xuất các quy trình để quản lý chặt chẽ việc tiêu huỷ, xử lý vứt xác lợn chết... Đồng thời, tư vấn về việc thiết lập hệ thống chỉ đạo chống dịch ngay từ cơ sở, các chính sách về hỗ trợ giá vắc xin; công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng chí khẳng định: Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt với những tỉnh có quy mô chăn nuôi lớn như tỉnh Phú Thọ. Đến nay tỉnh Phú Thọ đã từng bước khống chế dịch bệnh nhưng độc lực của virut rất ghê gớm, đường lây truyền rất phức tạp. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh phải rất quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, xác định “chống dịch như chống giặc”, cán bộ ở cở sở phải nắm chắc, bám sát địa bàn để quản lý, kê khai. Tuyệt đối không cấp phép cho giết mổ nhỏ lẻ. Trong công tác phòng chống dịch, vôi bột là chủ lực, hoá chất phải sẵn sàng, quản lý từ cơ sở, đảm bảo an toàn sinh học, cách ly khử trùng. Đặc biệt, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giám sát toàn diện, hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn không để tịch bệnh tái bùng phát trở lại.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trân trọng cảm ơn ý kiến lãnh chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến và các ý kiến tư vấn, kiến nghị của các đồng chí thành viên đoàn công tác. Đồng chí khẳng định: Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ quyết liệt, quyết tâm chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng thực hiện công tác phòng chống bệnh DTLCP và các dịch bệnh khác trong nông nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chương trình, dự án nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy nông nghiệp nói riêng và sự phát triển của tỉnh nói chung.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Trại chăn nuôi an toàn sinh học Bùi Luận tại xã Phùng Nguyên.

*Trước đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phùng Đức Tiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các đồng chí thành viên đoàn công tác đã thăm, kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Trại chăn nuôi an toàn sinh học Bùi Luận tại xã Phùng Nguyên.

Vĩnh Hà