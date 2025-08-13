Bổ sung magie thế nào có lợi cho sức khỏe?

Magie là một chất khoáng đa lượng có vai trò rất quan trọng với nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Vậy làm thế nào để bổ sung magie một cách thông minh và hiệu quả?

Magie là một khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Từ chức năng cơ bắp và thần kinh, kiểm soát lượng đường trong máu đến điều hòa huyết áp và hỗ trợ tổng hợp protein, magie đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, nhiều người có thể không nhận đủ lượng magie cần thiết hàng ngày.

1. Vì sao magie quan trọng với sức khỏe?

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, magie là một chất khoáng đa lượng có vai trò rất quan trọng với nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Magie có thể thay thế canxi trong quá trình khoáng hóa tạo xương, tích hợp các chất khoáng, định hình hoạt động của các hormone trong cơ thể.

Magie cần thiết cho việc hình thành và duy trì xương chắc khỏe. Magie giúp thư giãn cơ bắp, ngăn ngừa chuột rút và co thắt. Magie cũng đóng vai trò trong việc truyền dẫn tín hiệu thần kinh. Đủ magie giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Magie giúp cải thiện độ nhạy insulin và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Magie còn có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện giấc ngủ.

2. Bổ sung magie từ chế độ ăn uống hàng ngày

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu magie hàng ngày của nam giới từ 20-69 tuổi cần đủ 340-379 mg/ngày; nữ giới cần 270 -290 mg/ngày.

Magie được cung cấp cho cơ thể hằng ngày nhờ thức ăn và nước uống: gạo, ngô, khoai, sắn, đậu đỗ, vừng lạc, thịt, cá, trứng, sữa, nước uống đun sôi, nước khoáng... Magie cũng có mặt trong nhiều loại rau lá có màu sẫm như rau ngót, cải xanh, rau mùng tơi, một số loại rau thơm...; trong một số trái cây như chuối, quả bơ, trái cây khô.

Cơ thể không thể tự tạo ra magie, vì vậy cần cung cấp magie thường xuyên từ chế độ ăn uống. Lượng magie được khuyến nghị cho hầu hết mọi người là trong khoảng 300-400 mg/ngày. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu bổ sung magie bằng thuốc cần tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ, tránh tự ý bổ sung vì có thể gây nhiều biến cố bất lợi cho sức khỏe người dùng thuốc.